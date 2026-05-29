とんかつ新宿さぼてん、「山形豚ロースかつ御膳」を期間限定販売

とんかつチェーン「とんかつ新宿さぼてん」は6月1日から、全国のレストラン店舗で、国産銘柄豚を使用した「山形豚ロースかつ御膳」、「山形豚ロースかつ･大海老フライ御膳」を期間限定で販売する。

〈おいしさを引き立てる「南蛮味噌」〉

しっかりとした甘みとコクがある脂身が特徴の「山形豚ロースかつ御膳」には、山形県で親しまれている「南蛮味噌」がセットになっている。

味噌の旨みと青唐辛子の辛みがアクセントとなり、山形豚ロースの脂の甘みとコクを引き立てるという。脂身の部分に少しずつ付けて食べる“食べ方提案”を行う。

〈「認定 山形豚」を使用〉

「認定 山形豚」は、奥羽山脈の雪解け水による清らかな水と澄んだ空気に恵まれた環境で育てられた豚肉。トウモロコシや麦などを飼料として育てられ、きめ細かな肉質と甘みのある脂が特徴だという。品質基準を満たしたもののみが「山形豚」として認定される。

〈商品概要〉

◆「山形豚ロースかつ･大海老フライ御膳」

価格:税込2,838円

販売期間:2026年6月1日〜8月末予定

全国のレストラン店舗で販売

「山形豚ロースかつ･大海老フライ御膳」の画像はこちら

◆「山形豚ロースかつ御膳」

価格:税込2,398円

販売期間:2026年6月1日〜8月末予定

全国のレストラン店舗で販売

※写真はイメージ

※一部店舗や時間帯によっては取り扱いがない場合がある

※数量限定のため、売り切れの場合がある

※一部店舗では価格が異なる