お笑いコンビ「デニス」松下宣夫（42）が29日までに自身のXを更新。第2子男児が誕生したと報告した。2026年のお笑い界は人気芸人による子供誕生の報告が相次ぎ、ベビーラッシュとなっている。

松下は「今日で42歳になりました！そして、第二子の男の子が産まれました！」と喜びいっぱいに報告。生まれたばかりの赤ちゃんを抱き上げている写真を掲載し、「怖い時こそ一歩前に踏み出せるような心霊スターJr.に育てたいと思います！サイコーーーーーーー！！！」とつづっていた。

松下は22年5月に結婚を報告。同年10月に第1子長女の誕生を公表していた。

2026年のお笑い界では、人気芸人による嬉しいご報告が相次いでいる。今年1月31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシがCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。

「極楽とんぼ」の山本圭壱は5月13日に「山本ファミリーが増えたのよ」と第2子男児誕生を発表。妻で元AKB48でタレントの西野未姫が同8日に出産し、58歳で2児のパパとなった。

「アンガールズ」の田中卓志は5月14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が今月上旬に第1子男児を出産したことを報告した。

また、「笑い飯」の哲夫は5月末に第4子が誕生予定であることをラジオ番組で報告しており、51歳で4児の父となる予定だ。