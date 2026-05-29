元サッカー日本代表MF稲本潤一氏（46）が29日までに更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。02年日韓W杯で話題となった「フラット3」の裏話を明かした。

YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「内田篤人のFOOTBALL TIME」のショート動画に編集されたものが投稿された。

02年日韓W杯でフィリップ・トルシエ監督が日本代表を率いた。そしてチームの躍進を支えた革新的な守備戦術として3バックの「フラット3」を導入した。その中で、稲本氏は日本代表で2得点を挙げて、初の16強入りに貢献。

番組では内田篤人氏から「トルシエ監督って結構、怖いじゃないですか、いざこざとかなかったんですか」と切り出した。稲本氏は「トルシエも大人ですけど…選手の方が大人だったかな…」と回想した。

当時はトルシエ監督から理不尽な形でラインの上げ下げの要求があったという。「監督が言うことを全部聞いてやってるわけではなかった。森岡隆三さんがキャプテンで、ツネさん（宮本恒靖）が居たりして、フラット3の選手たちは話し合いをして解決していた」と明かした。