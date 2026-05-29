お笑いタレントの狩野英孝（44）とお笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（49）が29日、都内でフジテレビ系バラエティー「かのおが便利軒」（6月7日放送）の制作発表会見を行った。

2人の地元・宮城県での好感度を上げるため、視聴者の悩みや困りごとを解決へ導いていく番組。2018年から仙台放送でレギュラー放送されているローカル番組で、全国放送は今回が3度目となる。

過去2回の全国放送を振り返り、狩野は「反響はめちゃくちゃあります」とし「特に東北の方々からの反響が多い。東北のスポットを全国で応援してくれることを、東北の方々は喜んでくれている」と胸を張る。尾形も「この番組はここから全国放送になると思います」と自信たっぷりだ。

狩野は「僕らの上にはサンドウィッチマンという、日本一の好感度タレントがいる。サンドウィッチマン兄貴の背中を見ているので、いつかそこを！」と目標をぶち上げると、尾形は「待っとけよ！サンドウィッチマンさん！」とまさかの宣戦布告。狩野は「いつか『かのおが便利軒』にサンドウィッチマンさんが出てくれるのも夢ですね」と宮城芸人の豪華共演を夢見た。