６月１２日に開催されるお笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）の出演者が２９日までに発表された。タイタン所属として、毎度出演しているウエストランドだが、井口浩之がワールドカップの仕事で渡米予定のため不参加。相方・河本太が、初のピンで出演することが決定した。

河本は、３日に行われた「タイタンＧＷフェスお笑いｉｎ仙台〜その１〜タイタンピンネタ最強王決定戦！」で優勝したばかり。渾身のピンネタに注目が集まる。

タイタンライブは１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事。２００９年からはリピート無しの「爆笑問題 ｗｉｔｈ タイタンシネマライブ」として全国のＴＯＨＯシネマズ系映画館で同時生中継も実施しており、今回は３月にグランドオープンしたばかりのＴＯＨＯシネマズ大井町を含む全２８館で上映をする。

タイタンからは爆笑問題をはじめ、キュウ、ネコニスズらが、ゲストとして三四郎、豆鉄砲、サルベースが出演する。

【以下出演者】

爆笑問題／キュウ／シティホテル３号室／ネコニスズ／河本太（初）脳みそ夫／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／藤元達弥／レーズンダイナマイト（初）／三四郎／豆鉄砲／サルベース（初）／ＢＯＯＭＥＲ＆プリンプリンほか、全１６組出演予定