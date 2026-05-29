【子供が喜ぶ】フライパンでドン『韓国BIGチーズつくね』丸める手間なし豆腐でふわふわ

切った瞬間、とろ〜りあふれるチーズにテンションが上がる！ インパクト満点のBIGつくね。中からとろ〜りチーズがあふれ出し、食卓が盛り上がること間違いなしです。豆腐入りの肉だねはふわふわやわらかく、甘辛いコチュジャンソースとも相性抜群。フライパンでどーんと焼けるので、ひとつずつ丸める手間なく作れます。

『韓国風BIGチーズつくね』のレシピ

材料（2〜3人分）

鶏ひき肉……300g

木綿豆腐（小）……1丁（約200g）

スライスチーズ……4枚

〈A〉

溶き卵……1個分（約50g）

しょうがのすりおろし……1かけ分

片栗粉……大さじ1

塩……小さじ1/4

サラダ油……小さじ1

〈コチュジャンソース〉

砂糖……大さじ1

酒……大さじ1

コチュジャン……大さじ1と1/2

しょうゆ……小さじ2

ごま油……小さじ1

白いりごま……少々

作り方

（1）肉だねを作る

ボールに鶏ひき肉、木綿豆腐、〈A〉を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。

（2）蒸し焼きにする

直径約20cmのフライパンにサラダ油を全体に塗り、（1）の肉だねの1/2量を広げ入れる。中央にチーズを重ねてのせ、残りの肉だねをのせて丸く形を整える。中火にかけて3分ほど焼く。こんがりと焼き色がついたら、フライパンの直径より大きい皿をかぶせ、フライパンごと逆さにして一度取り出す。焼けた面を上にしてフライパンに戻し入れ、ふたをして弱火で8分ほど蒸し焼きにし、器に盛る。

（3）仕上げる

（2）のフライパンをさっと拭いてきれいにし、コチュジャンソースの材料を入れる。混ぜながら中火にかけ、煮立ったら火を止めて（2）にかけ、ごまをふる。

こんがり焼いたつくねに、とろけるチーズと甘辛だれが相性抜群。ふわっと軽い口当たりなので、ボリューム満点なのに重たくなりすぎません。切った瞬間のわくわく感も楽しく、食卓が盛り上がる一品です。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）