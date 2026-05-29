【子供が喜ぶ】フライパンでドン『韓国BIGチーズつくね』丸める手間なし豆腐でふわふわ
切った瞬間、とろ〜りあふれるチーズにテンションが上がる！ インパクト満点のBIGつくね。中からとろ〜りチーズがあふれ出し、食卓が盛り上がること間違いなしです。豆腐入りの肉だねはふわふわやわらかく、甘辛いコチュジャンソースとも相性抜群。フライパンでどーんと焼けるので、ひとつずつ丸める手間なく作れます。
『韓国風BIGチーズつくね』のレシピ
材料（2〜3人分）
鶏ひき肉……300g
木綿豆腐（小）……1丁（約200g）
スライスチーズ……4枚
〈A〉
溶き卵……1個分（約50g）
しょうがのすりおろし……1かけ分
片栗粉……大さじ1
塩……小さじ1/4
サラダ油……小さじ1
〈コチュジャンソース〉
砂糖……大さじ1
酒……大さじ1
コチュジャン……大さじ1と1/2
しょうゆ……小さじ2
ごま油……小さじ1
白いりごま……少々
作り方
（1）肉だねを作る
ボールに鶏ひき肉、木綿豆腐、〈A〉を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。
（2）蒸し焼きにする
直径約20cmのフライパンにサラダ油を全体に塗り、（1）の肉だねの1/2量を広げ入れる。中央にチーズを重ねてのせ、残りの肉だねをのせて丸く形を整える。中火にかけて3分ほど焼く。こんがりと焼き色がついたら、フライパンの直径より大きい皿をかぶせ、フライパンごと逆さにして一度取り出す。焼けた面を上にしてフライパンに戻し入れ、ふたをして弱火で8分ほど蒸し焼きにし、器に盛る。
（3）仕上げる
（2）のフライパンをさっと拭いてきれいにし、コチュジャンソースの材料を入れる。混ぜながら中火にかけ、煮立ったら火を止めて（2）にかけ、ごまをふる。
こんがり焼いたつくねに、とろけるチーズと甘辛だれが相性抜群。ふわっと軽い口当たりなので、ボリューム満点なのに重たくなりすぎません。切った瞬間のわくわく感も楽しく、食卓が盛り上がる一品です。
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。