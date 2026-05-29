日本時間午後７時に財務省から外国為替平衡操作の実施状況が発表される。これにより、４月２８日から５月２７日までの期間の介入が判明する。市場では急激な円高となった４月３０日に日本政府・日銀が５兆円規模の大規模な円買い介入を実施したとみられ、５月初めにも日本政府・日銀による円買い介入の観測が広がる場面があった。今回の発表で大規模円買い介入の実施が確認されれば、日本政府・日銀による円買い介入への警戒感が強まり、円が買われる可能性がある。



また、日本時間午後９時には５月の独消費者物価指数速報値、同午後１０時４５分には５月の米シカゴ購買部協会景気指数も発表される。５月の独消費者物価指数速報値は、大方の予想が前年比２．９％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．９％上昇から変わらないと見込まれ、５月の米シカゴ購買部協会景気指数は、大方の予想が５０．３となっており、前月の４９．２を上回り、３カ月ぶりに上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

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