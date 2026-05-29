東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
東京消費者物価指数（5月）08:30
結果 1.4%
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
結果 1.3%
予想 1.5% 前回 1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.6%
予想 1.8% 前回 1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
バンス米副大統領
米国とイラン合意は「あと一歩のところにある」
トランプ氏が承認するかどうか依然として「未定」
【日本】
片山財務相「投機的動きあれば大胆措置講じることができる」
【NZ】
ブレマンNZ中銀総裁（※5月会合で据え置き主張）
政策金利は「より早く、より大きく」引き上げられる可能性が高い
シルクNZ中銀総裁補（※5月会合で据え置き主張）
50bp利上げを含む、あらゆる選択肢を検討する
非常に不確実な環境にある、不確実性すぐに解消されるとは思わない
※経済指標
【日本】
東京消費者物価指数（5月）08:30
結果 1.4%
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
結果 1.3%
予想 1.5% 前回 1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.6%
予想 1.8% 前回 1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
バンス米副大統領
米国とイラン合意は「あと一歩のところにある」
トランプ氏が承認するかどうか依然として「未定」
【日本】
片山財務相「投機的動きあれば大胆措置講じることができる」
【NZ】
ブレマンNZ中銀総裁（※5月会合で据え置き主張）
政策金利は「より早く、より大きく」引き上げられる可能性が高い
シルクNZ中銀総裁補（※5月会合で据え置き主張）
50bp利上げを含む、あらゆる選択肢を検討する
非常に不確実な環境にある、不確実性すぐに解消されるとは思わない