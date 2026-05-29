東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（5月）08:30

結果 1.4%

予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)

結果 1.3%

予想 1.5% 前回 1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)

結果 1.6%

予想 1.8% 前回 1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

バンス米副大統領

米国とイラン合意は「あと一歩のところにある」

トランプ氏が承認するかどうか依然として「未定」



【日本】

片山財務相「投機的動きあれば大胆措置講じることができる」



【NZ】

ブレマンNZ中銀総裁（※5月会合で据え置き主張）

政策金利は「より早く、より大きく」引き上げられる可能性が高い



シルクNZ中銀総裁補（※5月会合で据え置き主張）

50bp利上げを含む、あらゆる選択肢を検討する

非常に不確実な環境にある、不確実性すぐに解消されるとは思わない

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