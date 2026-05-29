新潟市秋葉区で28日夜、秋葉区内に住むという男性から自殺をほのめかす110番通報があり、警察と消防が通報内容から現場へ駆け付け男性の安否確認とともに、付近住民への避難が呼び掛けられました。



その後、秋葉区結の住宅で血を流した70代男性が発見されましたが現場で死亡が確認されました。



警察によりますと28日午後10時すぎ、秋葉区内に居住すると名乗る男性から「これから死のうと思って」「引き金引くところです」「猟銃です」など自殺をほのめかす110番通報がありました。通報の際には発砲音のようなものも聞こえたということです。





警察は29日午前1時40分頃から近隣の2世帯7人へ避難を呼びかけました。その後、警察と消防が現場に駆けつけましたが、29日の午前2時30分ごろ、70代男性が住宅1階の和室で血を流しているところが発見されました。男性の近くには猟銃があったということです。午前2時40分ごろ消防隊員によって死亡が確認されました。近隣住民への避難の呼びかけはその後、解除され、住民にけがはないということです。110番通報した男性と死亡した男性が同一人物かについては捜査中ですが警察は今のところ、事件性を示すものはないとみて詳しい状況を調べています。新潟県こころの相談ダイヤル：0570-783-025（24時間受付・年中無休）