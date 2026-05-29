RIMOWAが、ポケモン30周年を記念した日本オリジナルコレクションを6月2日に発売することが発表された。

【画像あり】ピカチュウ、ヒトカゲ、リザードンのラゲージチャームも付属

本コレクションは、Essentialコレクションの新色「マジェンタ」と「オレンジ」の発売を記念し、RIMOWAとポケモンが「冒険心」と「仲間たちとの出会い」という共通テーマのもとタッグを組み誕生したもの。ドイツで誕生したRIMOWAと日本で誕生したポケモンが、「旅すること」と「新たな発見」をテーマに展開する取り組みとなっている。

ラインナップは、レザー製ラゲージチャーム3種、ステッカーセット、ホイールセットで構成される。

イタリア産レザーに型押しとハンドフィニッシュを施したラゲージチャームには、ピカチュウ、ヒトカゲ、リザードンがスーツケースとともに遊ぶ様子が描かれている。ピカチュウはRIMOWAのアイコンである「シルバー」、ヒトカゲは鮮やかな「オレンジ」、リザードンはより洗練された「マジェンタ」のスーツケースとそれぞれ組み合わされており、ヒトカゲからリザードンへの進化をカラー展開とリンクさせている。

ステッカーセットには、ピカチュウに加え『ポケットモンスター 赤・緑』の旅立ちの3匹であるフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメが楽しそうに遊ぶ姿が描かれている。Essentialコレクションの最新カラースーツケースやOriginalコレクションの定番スーツケースを想起させるデザインも盛り込まれた。

ホイールセットは、カスタマイズサービス「RIMOWA UNIQUE」で使用できるホイールパーツ。Classicコレクション全モデル、OriginalコレクションおよびEssentialコレクションのCabinサイズスーツケースに取り付けが可能となっている。モンスターボールを想起させる赤と白の配色で仕上げられ、ホイール中央にはRIMOWA誕生の地であるドイツ・ケルンへのオマージュとして、ケルン大聖堂をイメージしたRIMOWAのモノグラムロゴがあしらわれている。

本コレクションは『ポケットモンスター 赤・緑』のポケモンたちをデザインに取り入れ、「旅のはじまり」というキーワードをノスタルジックなムードで表現したものとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）