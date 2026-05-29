ポノスは、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』にて、劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』とのコラボレーションイベントを5月29日11時より開始した。

【画像あり】過去に登場した限定キャラも登場 コラボキャンペーン一覧

開催期間は5月29日11時から6月15日10時59分まで。期間中はコラボ限定キャラクターが出現する劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』ガチャが実施され、新たに超激レアキャラクター「衛宮士郎」と「真アサシン」が追加される。あわせて、一部キャラクターの本能解放も行われる。

コラボ限定ステージでは、前回までのコラボステージに加え、新ステージ「隠された聖杯戦争」と「真アサシン強襲！」が新たに登場する。

また、ネコ道場「ランキングの間」では、コラボ期間限定のランキングイベント「乱闘！サーヴァント大襲来！」が開催され、『Fate/stay night [Heaven's Feel]』のキャラクターが多数登場する腕試しイベントとなっている。

コラボ期間中はログインスタンプも実施され、1日1個ずつスタンプを獲得できる。5日間のログインでコラボ限定EXキャラクター「ネコセイバー」、10日間のログインで「ネコ士郎」が手に入るほか、各種アイテムも配布される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）