目黒蓮が明るい光を浴びて笑顔でビールを掲げる爽快ショット！大きな手でグラスを持つ短髪白シャツ姿に「いい顔してる」「さわやかでかっこいい」

【写真＆動画】目黒蓮が笑顔でビールを掲げる爽快ショット／晴れ風を飲んでおいしさを熱弁ムービー

キリンビール公式Xで、Snow Manの目黒蓮がCMに出演している「キリンビール 晴れ風」の“進化”を明かす投稿が、目黒・内村光良・天海祐希・今田美桜がビール片手に微笑む写真と共に公開された。

■「目黒さんも言葉にならなかったうまみ！」を伝える笑顔

投稿されたのは、ブルーの背景で目黒・内村・天海・今田が、それぞれビール片手に微笑む写真の中央に晴れ風の缶＆コメントが並び、4分割されている画像。

「新しくなったキリン晴れ風 どこが進化したでしょうか？画像をタップして知ってもらえたらうれしいです」と添えらえている。画像をタップすると画像全体が見えるようになり、そこに進化したポイントが書かれているという仕組みだ。

目黒は、白シャツにセンター分けヘアで、明るい光を受けながら笑顔に寄せて、大きな手でがっちりとコップを握りビールを掲げている。

写真をタップすると「低温で時間をかけた仕込みで 雑味のない麦のうまみを実現」「目黒さんも言葉にならなかったうまみ！」という“進化”を知ることができる。

ほかの3人の画像にもそれぞれ進化ポイントが書かれているので、ぜひタップしてみよう。

また公式Xには、目黒が晴れ風を飲んでいる動画も公開。「ちょっとほんとに飲んでみてほしい。この最後のキレまで…」と語ったあとに目を閉じ、こめかみに指を添えて考え込むと「伝わってます？僕の言葉は。伝わってない！？」とガックリうつむく。

再びこめかみに人差し指を添えると「そりゃそうですよ。いくら言葉を並べても、飲んでもらわなきゃわからないと思います」と熱弁し、もう一度ゴクリ。“たまらない”表情を浮かべて「マジでうまいんです、信じてください」とカメラに向かって訴えて締め括った。

ファンからは「さわやかでかっこいい」「いい顔してる」「このときの髪型がもう懐かしい」などといった声が続々と到着している。

■晴れ風の“進化”を明かす画像

「雑味のない麦のうまみ」を体現するようなシンプル白シャツコーデの目黒・内村・天海・今田。

■目黒が晴れ風を飲みながらおいしさを熱弁する動画

こめかみに指を添える仕草にも、コメント欄に「かっこいい」という反響が届いている。