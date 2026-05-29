「SMILE-UP.」補償受付窓口の変更を発表 6月から“心のケア相談窓口”に 申告数は「2025年上期以降、毎月0〜数名」に

「SMILE-UP.」補償受付窓口の変更を発表 6月から“心のケア相談窓口”に 申告数は「2025年上期以降、毎月0〜数名」に