過労自死の遺族と原因企業が、共に再発防止策を考える――画期的な取り組みが、ついに結実した。

【写真を見る】【画期的】異国の地で息子が過労自死…「元気だった息子を返して。二度と犠牲者を出さない決意を社会に示して」再発防止を希求した遺族の闘い 企業と共同で「海外派遣者健康管理マニュアル」を策定

2021年にタイで発生し、労災認定もされた過労自死事案をめぐり、遺族と所属元の企業が共同作成した「海外派遣者健康管理マニュアル」が、29日午後に発表された。

初めて海外で働く社員の、業務の範囲や派遣期間について規定。労働時間についても、日本国内のルールを遵守することがうたわれ、宿舎や移動中での業務も労働時間に算入することが明記された。





「よほど疲れたのでしょう。何度呼びかけても目を開けてくれず…」

“二度と犠牲者を出さない決意を社会に示して” 再発防止を希求した、遺族の闘いを追った。（松本陸）

2024年11月、東京都内で開かれた過労死防止を考えるシンポジウムに、1人の女性が登壇した。



上田直美さん

「ゴールデンウイーク後に富山に帰ってきた息子は、大学生の時のままの寝顔でした。よほど疲れたのでしょう。何度呼びかけても目を開けてくれず、眠ったままでした」

「会社には、従業員1人1人、大事な家族がいることを決して忘れないでほしい。元気だった息子を返して下さい。それが叶わないのであれば、原因や問題点を考え、改善案を作成し、二度と犠牲者を出さない決意を社会に発信してほしい。それが社会的責任ではないでしょうか」

「過労死がない未来、息子の命が生かされるよう、海外での働き方に関心を寄せて頂ければ幸いです」

上田直美さん。最愛の息子・優貴さんは2021年、赴任先のタイで、過労を苦に自ら命を絶った。27歳の若さだった。

“電気と環境をつなぐ仕事がしたい”

大学院で電気工学を学んだ優貴さん。“電気と環境をつなぐ仕事がしたい”という夢をふくらませ、2018年に日立造船（現・カナデビア）に入社。



大阪の本社で、主に海外のごみ焼却発電プラントの電気設計業務に携わった。



上田直美さん

「仕事に関しては、忙しいけど面白いっていうふうには言ってました」

「（本社で）海外の電気設計をやっていて、（コロナ禍で）なかなか現地に行く機会が、延期とかなくなったりしてるっていうことで、早く行きたいような話しぶりでしたね」

渡航後に専門外の業務に従事… 時間外労働も急増

2021年1月には、優貴さんはタイに渡航。現地のごみ焼却発電プラントで、自らの専門である、電気設備関連の仕事を担った。



しかし、着任してからおよそ1か月半後、優貴さんは突然、プラントの試運転の担当に組み込まれた。



焼却装置など、優貴さんにとって専門外の分野の業務が積み重なった。



上司からの指導や叱責が増えたほか、時間外労働も急増した。

「今日はpositiveになったかな？」

優貴さんが亡くなる約1か月前から書き始めた、「一日三行ポジティブ日記」。

心身ともにギリギリの状態に陥っていたことがうかがえる。



（3月28日）「昼までは死にたかったけど、週報作ってたら死ぬ気なくなった」

（4月23日）「今日はpositiveになったかな？」

（4月25日）「日曜の休日出勤をクリアし生きのびることができた」

上田直美さん

「最後のLINEのときに、急に『富山の皆さんは元気ですか』っていうふうに、なんでこっちの心配をしてるのか…」

「かしこまっている内容がすごく気になって…5月末に（日本に）帰ってくるんだよねって、私、クエスチョンで返したんですけど、その後返信はなくて…」

日記の最後に…「今になって父の子で良かったと思う」

2021年4月30日、優貴さんはプラントの高い位置から転落死。のちに、現場のカメラの映像に、優貴さんが自ら手すりを乗り越えて飛び降りる様子が映っていたことが判明する。



日記の最後にも、痛切な思いの丈が綴られていた。

「父親に感謝を伝える」

「働くことはめっちゃつらいし、つらいなかで続けて、家族を守ることはとても大変だと感じたわ」

「今、オレは仕事がぜんぜんできなくて、毎日おこられてばかりで、とてもつらい。でもなぜか今になって父のことを思い出す。父は働いているとき、何を思って、何をやりがいに感じて仕事をしてきたんだろう」

「今になって 父の子で良かったと思う」

“転落事故として労災請求する選択肢も” 悲しみに追い打ちをかけた会社側の提案

未来ある若手社員の自死。しかし、会社側の対応が、直美さんの悲しみに追い打ちをかけた。



「自死の原因が過重労働だ」という認定を受けるのはハードルが高いとして、“単なる転落事故として労災請求する選択肢もある”と、直美さんに持ちかけたのだ。

「真実はひとつ、息子は知っている」

直美さんは提案を拒み、精神障害を発症したことによる自死での労災だと認めるよう、労働基準監督署に求めた。



上田直美さん

「（会社側からの）事故として労災申請をさせていただけるかの提案は、本当にしんどかったです。それが、逆にそんなことさせてはいけないっていうか、その後の私の行動の原動力になったっていうか…」

「真実はひとつ、息子は知っている。それを何とか、やっぱり証明できればと思って」

“初の海外勤務で未経験の仕事” 勝ち取った労災認定

直美さんと弁護団は、優貴さんのパソコンのログなどを解析し、ホテルでの週報作成や、メールやLINEでの業務連絡の時間などを調査。



専門外の試運転業務に就いた頃からの1か月間（2021年3月15日～4月13日）で、時間外労働が、最大で149時間11分にものぼっていたことを突き止めた。

そして大阪南労働基準監督署は、初めての海外勤務で経験のない仕事を強いられた点を重視。



2024年3月、優貴さんの死を自死と断じたうえで、精神障害発症による労災と認定した。

“改善を目的とした話し合いをしたいんです”

最大の目標だった労災認定を勝ち取った直美さん。しかし、“それをゴールにしてはいけない”という思いも抱いていた。



上田直美さん

「過労死を出した企業がいつもニュースで再発防止に努めますっていうテロップが流れて、本当にするんだろうかって、ちょっとね。疑いというか。任せといていいのかなっていう部分はありました」

「（弁護団に）“改善を目的とした話し合いをまずしたいんです”っていうふうにお伝えして、私が最初は箇条書きで、“こういうことがあれば、息子は救われた”というか、“ここで気づいていれば何か救済されたんじゃないか”という、思うことをバーっともう20個ぐらい書いて」



憤りの感情を封印し、直美さんは会社側に対し、海外派遣者の健康と安全を守るためのマニュアルを、共同で作らないかと提案した。

“マニュアルの共同作成” 前向きな姿勢に転じた会社側

最初は慎重な姿勢を崩さなかった会社側だが、話し合いを重ねるにつれ、徐々に前向きな姿勢に転じていったという。



上田直美さん（カナデビアとの協議後・去年10月）

「気持ちが合ってきてからは、割とスピード感速いですよね、先生？」



弁護団・岩城穣弁護士

「そうですね、かなり異例だと思うんですよ。会社のマニュアルを（過労死遺族と）一緒に作ろうというのは」

「“同じような悲劇を生みたくない”という遺族の思いでやっていることだということと、“そちらの会社にもプラスになる話でしょ”という両面で、少しずつこう、なんていうか、会社の対応が悪くないなという方向になってきたのかなと」

海外派遣者は「やっぱりまだまだ“マイノリティ”」

さらに直美さんは、海外での過労死や過労自死を防ぐための活動を組織的に展開しようと他の遺族との連携にも乗り出す。



2018年に夫がラオスで、過労によるくも膜下出血で亡くなった中江奈津子さん。海外過労死について、独自で調査・研究も行っている。



上田直美さん（去年1月の会合にて）

「同じ仕事をしていても、やっぱり負荷がかかっているのは言葉も違う海外だということを、発信していかないといけないなとはきょう思いました」

中江奈津子さん（同上）

「やっぱり（海外派遣者は）まだまだ“マイノリティ”。何割ぐらいかな、日本の会社の中で海外に行く人たちって、本当に少なくて」

「どっちかというと逆に、海外に住めていいよねとか、子どもが帰国子女になれていいよねとか、いいことには目がみんな向くけど、どんなに苦労して働いているかということに、やっぱり想像が及ばない」

「海外労働連絡会」を結成

上田さんと中江さんは去年3月、遺族や弁護士、研究者など多様なメンバーからなる

「海外労働連絡会」を結成。



原則的に日本の労働基準法が適用されないといった、海外派遣者をめぐる“法の空白”や、現地での健康安全管理といった課題について、知見を共有・発信する場になっている。



上田直美さん（海外労働連絡会の初会合・去年3月）

「（息子の）電気と環境をつなぐ夢は道半ばでしたが、海外での働き方を改善して、同僚や後輩へタスキをつなぎ、社会に貢献できれば幸いです」

再発防止を希求… 思いがついに結実

そして、5月29日午後、直美さんと会社側が共に紡ぎあげたマニュアルが、ついに発表された。



初めて海外で働く社員の、業務の範囲や派遣期間について規定。

労働時間についても、日本国内のルールを遵守することがうたわれ、宿舎や移動中での業務も労働時間に算入することが明記された。

再発防止を希求する直美さんの思いが、ついに結実した。

上田直美さん（29日の会見）

「私はこのマニュアルを、ゴールではなくスタートラインだと思います」

「今後、海外から帰国された社員の皆様の声を丁寧に受け止めながら、さらに改善を重ね、日本全体のスタンダードへと発展していくことを願っています」

「同じような苦しみを、これ以上誰にも経験してほしくはありません。このマニュアルが、単なるルールとしてではなく、一人一人の想いや尊厳を守るために、現場でいかされていくことを願っています」