テニスの「全仏オープン」は5月28日（日本時間29日）、男子シングルス2回戦が行われ、第1シードの世界ランク1位のヤニック・シナーが登場した。アルゼンチンのJ・セルンドロと対戦し、6-3、6-2、5-7、1-6、1-6のフルセットの末に大逆転負けを喫する大波乱が起きた。今大会の大本命と目されていた絶対王者が、予期せぬ形でパリの赤土を早期に去ることとなった。

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試合は中盤まで、完全に第1シードのペースで進んでいた。シナーは第1、第2セットで順調に計3度のブレークを奪い、あっさりと2セットを連取。続く第3セットでもゲームカウント5-1と大きくリードし、ストレート勝ちは目前に迫っていた。しかし、ここからコート上の空気が一変する。体調不良に見舞われたのか、シナーの足取りは突如として重くなり、本来のキレのある動きが完全に影を潜めてしまう。そこから息を吹き返したセルンドロの猛攻を止めることができず、信じられない形で一気に3セットを連取される痛恨の逆転負けを喫した。

24歳にして世界ランク1位に君臨するシナーは、今大会が7年連続7度目の出場。昨年の準優勝という最高成績を越え、今大会で初優勝を飾れば生涯グランドスラム達成という歴史的偉業がかかっていた。今季は前哨戦となるクレーコートのATPマスターズ1000全3大会を完全制覇し、無敗の“優勝候補大本命”としてパリに乗り込んでいただけに、あまりにも悔やまれる幕切れとなってしまった。

試合後、シナーは自身のX（旧Twitter）を更新。「今日は私の日じゃなかった（It was not my day today）」という言葉とともに割れたハートの絵文字を添え、「これまで素晴らしい1年だったけど、今は少し休憩が必要だよ（We've had an incredible year so far but now I need some time off.）」と無念の思いを綴り、今季の全仏に別れを告げた。

このまさかの敗退と痛々しい姿に、SNS上では「一体どうしたんですか」「シナーがいなくなるには早すぎた」といった驚きの声が殺到。「蓄積疲労とかもあるんじゃないかな…」「まずはしっかり休んでね」「早く良くなりますように」と王者の体調を気遣う温かいコメントが次々と寄せられている。大本命が姿を消し、「誰が勝つか予想が難しくなった」との声も上がるなど、今後のトーナメントの行方は波乱の展開となりそうだ。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）