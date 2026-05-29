堂安律が29日の練習後に取材に応じた

森保一監督率いる日本代表が5月29日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）と31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行った。

久保建英や田中碧ら10選手が合流したなか、練習後に堂安律が10番を背負って挑むW杯に「間違いなく自分は緊張するだろうと予測している」と心境を語った。

25日から始動したチームは、この日も汗を流した。堂安は追加招集され、カタールW杯以来となる代表に復帰した吉田麻也について、「短い時間ですけど学べるものは学んで、彼がインタビューで言っているように本当にちょっとでも可能性を上げられるようなチームを今から作っていきたいなと思ってます」と、その存在感について言及した。

また、27日には背番号が発表され堂安はずっと付けている10番を背負ってW杯に挑むが、「10番を付けたいっていうのは、代表に入った時から発していたことですし、それを叶えた自分を褒めたい」としつつも、「もちろん嬉しいですけど、10番付けてピッチに立つことが目標じゃないので。僕の目標は優勝することっていうのは常に言っていますしそこに対してフォーカスしていきたいなと思ってます」と意気込んだ。

代表には歴代日本で10番を背負った中村俊輔コーチや名波浩コーチなどがいるなか、「（中村）俊輔さんとか、名波さんとか歴代の10番の方がいる中で、僕としては緊張感が上がるんですけど、いい緊張感に変えて、少しでも認めてもらえるような結果を出していきたいなと思ってます」と思いを口にした。

堂安は前回のカタールW杯で全4試合に出場し、ドイツ戦でゴールを決めるなど、番狂わせをしたチームに貢献。そしてアジア予選でも10番を背負いチームを牽引してきたが、W杯は4年間の集大成となる。

「間違いなく責任感っていうのは前回大会と比べ物にならないほどありますし、前回以上に間違いなく自分は緊張するだろうとは予測しているので。覚悟を持っていい準備していきたいなと思ってます」

27歳アタッカーは日本を初のベスト8、そして目標である優勝へ導くことができるのか。背番号10の活躍に期待が寄せられる。（FOOTBALL ZONE編集部）