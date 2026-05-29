最近、薬局運営の危機を打ち明けていた韓国の薬剤師ユーチューバーが、西小門（ソソムン）高架車道撤去現場の崩落事故で父親を亡くしていたことが分かった。

27日、薬剤師夫婦ユーチューブチャンネル「薬夫婦 Yakbbu」の運営者は、「私がこの世で最も尊敬し、愛していた父が亡くなった」とする文章を掲載した。

運営者は「父は今回の西小門高架車道撤去現場で監理団長として働いていた」とし、「午前5時に起き、家族全員のために祈りを捧げながら一日を始めていた。私が知る誰よりも家庭的で責任感が強く、自分の仕事に誇りを持っていた人だった」と振り返った。

続けて「追悼してくださったすべての薬剤師の皆さまと、すべての方々に感謝する」とし、「今週はどうしても動画を投稿できそうにない」と付け加えた。

これに先立ち、26日午後2時33分ごろ、ソウル市西大門区（ソデムング）西小門高架車道の一部が崩落し、3人が死亡、3人が負傷した。死亡者の中には60代の監理団長も含まれており、この人物が「薬夫婦 Yakbbu」チャンネル運営者の父親であると伝えられた。

一方、同チャンネルは最近、済州島（チェジュド）で営業権料3億6000万ウォン（約3810万円）を支払い薬局を引き継いだ後、経営難に陥っている事情を公開し注目を集めていた。

動画の中で夫婦は、「全財産をつぎ込んで薬局を開いたのに、開業から2カ月で上階の病院から閉院通告を受けた」とし、「数億ウォンの営業権料を払って入ったのに、引き継ぎ前には何の説明も聞いていなかった。あまりにも途方に暮れて涙も出ない」と吐露していた。

現在、夫婦は病院閉院に関連し、法的対応に出たという。