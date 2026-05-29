元乃木坂46で女優の山下美月（26）らが29日、都内で舞台「成瀬は天下を取りに行く」の発表会見を行った。

主演の山下は、2018年の「ザンビ」以来8年ぶりの舞台で、初めての単独主演となる。「久々に舞台に立たせていただくので、ゼロからのスタートだと思って、この舞台に挑みたいと思っています。確実に言えるのは、10代で舞台に立たせていただいたときよりも、お芝居のことが大好きになっているので、凄く楽しみ」と胸を弾ませた。

乃木坂46のメンバーやOGには「全員で来てほしいですね。人数が多いグループなので、総出で来てもらえれば会場が埋まる」と笑った。

共演のISSEIは、実年齢22歳にして高校生役を演じるにあたり「僕のいとこがちょうど今高校生なので、いとこをイメージして…」と役作りしている様子。「若いフレッシュな初々しさを思い出して頑張れたらと思います」と意気込んだ。

この日、ISSEIは衣装の学生服姿で登場。「久しぶりに着たんですけど、さっき似合ってるねって言っていただいたので、自信持って高校生になろうかなと思います」と得意満面で語った一方、「制服がしっくりくるか」と聞かれると「いや、しっくりはこないですね」と笑わせた。

東京・サンシャイン劇場で7月4〜12日、京都・南座で同16〜26日、滋賀・大津市民会館で同28、29日に上演。