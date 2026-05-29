J1岡山は29日、公式サイトを通じ、24日にホームで行われたC大阪戦「第三者の来場者に対して応援の強要・威圧行為を行った」としてホームゲーム2試合の入場禁止処分を発表した。これを受け、クラブの応援団体「GATE10 UNION」は公式SNSを通じ、当該メンバーを一定期間活動停止すると発表した。

クラブは24日の試合で、来場者が応援の強要・威圧行為を行ったと報告。「Jリーグ統一禁止事項に定められている禁止行為」として入場禁止処分を課した。

発表を受け同団体は「クラブリリースに対する弊団体の対応について」とするお知らせを投稿。「このたび、クラブリリースのとおり、弊団体構成員による違反行為が発生いたしました。被害者の方に対し、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し「5月24日の試合終了後、加害者が主観的かつ一方的な判断に基づき、威圧的な行為を行いました。被害者の方に落ち度は一切なく、加害者による身勝手な行為であったと認識しております」と事象について説明した。

また「加害者については、Gate10ユニオンとして一定期間の活動停止処分といたしました」と発表。「一定期間経過後は加害者の更生を慎重に判断したうえで復帰を検討します」といい「Gate10ユニオンは、ホーム・アウェイを問わず、応援ルールを遵守したうえで、クラブ理念に基づく応援文化を築くことを目指して活動してまいりました。しかしながら、このたびこのような違反行為を発生させてしまったことについて、団体として重大な責任を痛感しております。構成員に対しては、改めてクラブ理念に基づく応援を徹底するとともに、再発防止に努めてまいります」と再発防止を誓った。