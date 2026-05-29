ナインティナイン岡村隆史（55）が28日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。極楽とんぼの加藤浩次と一緒に吉本興業を辞めようとした芸人を実名告白した。

次週のゲストに平成ノブシコブシの吉村崇（45）と徳井健太（45）の登場を発表。岡村は「破天荒な吉村さん、そしてお笑いを客観的にみられる徳井さん。それぞれの生き方で頑張ってらしゃる感じですけど」と切り出した。

「吉村さんって皆さん、覚えてるどうか分からないですけど、加藤浩次とともに吉本を辞めようとしていたぐらいの人間ですから」と告白。「『加藤浩次についていきます』と。吉本辞めんねや、みたいな。辞めずに頑張ってて」と当時を振り返った。

結果、吉村は現在も吉本興業に所属している。岡村は「辞めません、間違ってました」と吉村の言葉を紹介し「北海道でね、加藤浩次のことを崇拝してた、あの生き方に惚れていたみたいなところちょっとあるんでしょうけど、今はそういう欠片も見せない」と語った。

さらに「掘り起こすつもりはなかったんですけど、そういうこともあったよと、実は」と続けた。

加藤も吉村もともに北海道出身。加藤は2021年3月末をもって吉本興業とのエージェント契約を終了。現在は個人事務所に所属している。