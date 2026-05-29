国分寺『胡桃堂喫茶店』は書店も兼ねる喫茶店。約1000冊の本に囲まれてコーヒーを味わう濃密な時間

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・国分寺の喫茶店『胡桃堂喫茶店』です。

珈琲が演出するゆるりと濃密な自分時間『胡桃堂喫茶店』＠国分寺

コーヒーの香りが漂う店内には、重厚なアンティーク家具と約1000冊の本がズラリ。喫茶店だけでなく『胡桃堂書店』としての一面も備えるコチラには、心地よい静寂のなか、コーヒーとともに本の世界に没入するゲストたちの姿が。

「コンセントやwifiはありませんが、その少しの不自由さが心地よい時間に繋がっていると思います」と語る店長の言葉に、説得力が宿る光景だ。

さっそく店名を冠した「胡桃堂ブレンド」をオーダー。注文毎に豆を挽き、ペーパードリップで淹れる一杯は、中深煎りのエチオピアとコロンビアのブレンド。

美唄くるみとあんこのパウンドケーキ650円、胡桃堂ブレンド780円

『胡桃堂喫茶店』（左）美唄くるみとあんこのパウンドケーキ 650円 （右）胡桃堂ブレンド 780円 ブレンドは西国分寺「TakaiTOCoffee」との共同開発

そのしっかりとしたコク深さは「美唄くるみとあんこのパウンドケーキ」とよく合う。ケーキに練り込まれたクリームチーズの酸味の余韻に誘われ、コーヒーをまたひと口。

さて、あなたはここで、どんな一冊に出逢いたい？

『胡桃堂喫茶店』店長 柏岡紗季さん

店長：柏岡紗季さん「自分らしい時間をお過ごしください。お待ちしております！」

『胡桃堂喫茶店』

［店名］『胡桃堂喫茶店』

［住所］東京都国分寺市本町2-17-3

［電話］042-401-0433

［営業時間］11時〜18時（食事は15時まで）

［休日］木

［交通］JR中央線ほか国分寺駅北口から徒歩5分

撮影／松田麻樹、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、くるみカレーの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『胡桃堂喫茶店』の「胡桃堂ブレンド」がコレ！注文毎に豆を挽く中深煎りのエチオピアとコロンビアのブレンドが最高（7枚）