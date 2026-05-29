「Re:ゼロから始める異世界生活」より「ラム」「レム」がカドプラシリーズで立体化。5月29日より予約開始
KADOKAWAは、プラモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES『Re:ゼロから始める異世界生活』ラム / レム」を11月に発売する。価格は通常版が各9,680円、DX ver.が各12,980円。
本商品はTVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、双子のメイド姉妹の「ラム」と「レム」を「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドプラ）」シリーズで立体化したもの。
キャラクターに合わせた可動機構により、特徴的なポーズを再現でき、それぞれのメイド服衣装が再現されている。
ラムには表情パーツとして「無表情顔」、「怒り顔」、「見下し顔」の3種類が付属、オプションパーツには「前髪パーツ（怒り顔用）」、「杖」、「デッキブラシ」、「手首パーツ5種」、「ディスプレイ用台座」が付属する。
レムには表情パーツとして「笑顔」、「鬼化顔」、「泣き顔」の3種類が付属、オプションパーツには「前髪パーツ（鬼化顔用）」、「モーニングスター」、「手首パーツ4種」、「ディスプレイ用台座」が付属する。
各DX ver.は、劇中衣装セットにオリジナル水着セットを加え、2体同時に組み立てられる豪華2体セットとなっている。さらに表情パーツが、ラムには「笑顔」、レムには「笑顔（口開け）」を加えた各4種類となっている。
また、カドスト限定の各「スペシャルセット」では、「ツールボックス ラムカラーver. ／ レムカラーver.」がそれぞれに付属する。
通常 ver.
DX ver.
カドスト限定バージョン「スペシャルセット」
／- KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドプラ） (@KADOPLA) May 29, 2026
📢「リゼロ」ラム／レム プラモ予約開始！
＼
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、双子のメイド姉妹「ラム」「レム」がカドプラに登場！
成型色と彩色済みパーツにより、組み立てるだけでカラフルに完成✨
デッキブラシやモーニングスターで劇中を自在に再現可能です！… pic.twitter.com/dvkzChVZTF
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
※本商品の組み立てにはニッパーが必要です。
※画像は塗装済みの試作品です。実際の商品とは異なります。
※ツールボックスの形状は東洋スチール株式会社のトランク型工具箱（T-190）と同一です。
※カドスト限定バージョンは国内ではカドスト限定となります。
※カドスト限定バージョンは海外で販売される場合もございます。