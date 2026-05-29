【KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 ラム / レム】 11月 発売予定 価格： 各9,680円（通常版） 各12,980円（DX ver.）

KADOKAWAは、プラモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES『Re:ゼロから始める異世界生活』ラム / レム」を11月に発売する。価格は通常版が各9,680円、DX ver.が各12,980円。

本商品はTVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、双子のメイド姉妹の「ラム」と「レム」を「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドプラ）」シリーズで立体化したもの。

キャラクターに合わせた可動機構により、特徴的なポーズを再現でき、それぞれのメイド服衣装が再現されている。

ラムには表情パーツとして「無表情顔」、「怒り顔」、「見下し顔」の3種類が付属、オプションパーツには「前髪パーツ（怒り顔用）」、「杖」、「デッキブラシ」、「手首パーツ5種」、「ディスプレイ用台座」が付属する。

レムには表情パーツとして「笑顔」、「鬼化顔」、「泣き顔」の3種類が付属、オプションパーツには「前髪パーツ（鬼化顔用）」、「モーニングスター」、「手首パーツ4種」、「ディスプレイ用台座」が付属する。

各DX ver.は、劇中衣装セットにオリジナル水着セットを加え、2体同時に組み立てられる豪華2体セットとなっている。さらに表情パーツが、ラムには「笑顔」、レムには「笑顔（口開け）」を加えた各4種類となっている。

また、カドスト限定の各「スペシャルセット」では、「ツールボックス ラムカラーver. ／ レムカラーver.」がそれぞれに付属する。

通常 ver.

DX ver.

カドスト限定バージョン「スペシャルセット」

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会

※本商品の組み立てにはニッパーが必要です。

※画像は塗装済みの試作品です。実際の商品とは異なります。

※ツールボックスの形状は東洋スチール株式会社のトランク型工具箱（T-190）と同一です。

※カドスト限定バージョンは国内ではカドスト限定となります。

※カドスト限定バージョンは海外で販売される場合もございます。