【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 6月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、6月より予約が開始されるアクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」の追加情報を公開した。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチーター型ゾイド「ライトニングサイクス」を1/100スケールアクションプラモデル化。

拘束具の脱着が可能で、劇中のしなやかなデザインや黒を基調としたカラーリングが再現されている。そして、アニメで印象的な目元のカラー変化は、クリアーオレンジとクリアーグリーンの2種が付き、選択して組み立てることができる。

REALIZE MODEL SERIES

RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様

2026年6月予約開始



■再現性

拘束具は着脱ができ、頭部クリアパーツはクリアーオレンジとクリアーグリーンの２色から選択して組み立てが可能。 pic.twitter.com/aUivo8PVoW - ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 29, 2026

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