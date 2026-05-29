【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 6月 予約開始

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、6月より予約が開始されるアクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」の追加情報を公開した。

　本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチーター型ゾイド「ライトニングサイクス」を1/100スケールアクションプラモデル化。

　拘束具の脱着が可能で、劇中のしなやかなデザインや黒を基調としたカラーリングが再現されている。そして、アニメで印象的な目元のカラー変化は、クリアーオレンジとクリアーグリーンの2種が付き、選択して組み立てることができる。

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