BABYMETALが、自身初となるデラックスアルバムの日本独自企画盤として『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』を8月5日にリリース。また、あわせてアートワークも公開となった。

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2025年から始まった『METAL FORTH』の総括とも言える今作は、限定のロングボックス仕様となっており、ダイカットステッカー4枚セット、ポスター、ZINEなどの特典が封入される。

ZINEには、音楽ライター 阿刀大志による、METAL FORTH期を総括するメンバーおよびプロデューサー KOBAMETALのロングインタビューを収録。これまでの活動年表やライブ写真を掲載するほか、最終ページにはメンバーのプリント直筆サインが掲載される予定となっている。

『METAL FORTH (DELUXE EDITION)』は、6月26日に全世界同時デジタルリリースされることが決定しており、2025年にリリースされた『METAL FORTH』収録の10曲に加え、新たな追加収録曲として、MAJOR LAZERによる「from me to u (Major Lazer Remix)」、さらに同楽曲の編曲にも関わったJordan Fishによる「from me to u (Jordan Fish Remix)」を収録。そのほか、日本人アーティスト史上初のステージとなったイギリスのO2アリーナ、アメリカのIntuit Dome、そしてツアーファイナルとなったさいたまスーパーアリーナでのライブ音源もそれぞれ1曲ずつ、全15曲が収められる。

また、先行シングルとして「from me to u (Jordan Fish Remix)」が本日5月29日より配信スタート。あわせてリリックビデオも公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）