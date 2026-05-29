「ファーム交流戦 中日−楽天」（２９日、ナゴヤ球場）

左脚肉離れで２軍調整中している中日のミゲル・サノー内野手が、実戦復帰初戦の第１打席で本塁打を放った。

二回無死で２ボールから右腕・大内の高め直球を振り抜いた。レフトライナーかと思われたが低い弾丸ライナーは、あっという間に左翼フェンスを越えた。実況も「このパワーは流石です」と驚くアーチだった。

サノーは米大リーグ通算１６４本塁打の実績を引っ提げ、今季から中日に加入。４月１４日の広島戦で、一回に右翼フェンス直撃の２点打を放った後の走塁中に痛め、直後の守備から退いた。その時点ではチーム最多３本塁打をマークしており、井上監督は「上り調子だっただけに」と悔やんでいた。

離脱後はリハビリに励み、１カ月ぶりの実戦復帰。その１打席目で圧巻のアーチを描き、ファンからは「この角度でスタンドまで行くんだ 凄いな」「打球速度レベチやろ…」「怪我前より良くなってないか？」「弾道意味不明すぎて草」「え！すご！！」などと驚きの声が相次いだ。