歌手の美川憲一が28日に自身のアメブロを更新。タレントの神田うのとの恒例となっている合同誕生日会を開催したことを報告し、華やかなお祝いの様子をつづった。

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5月21日のブログで、5月15日に80歳の誕生日を迎えたことを報告していた美川。この日は、「誕生日の写真もこれで最後よ〜 たぶんね笑」と、お茶目な口調でこれまでに紹介してきた誕生日エピソードの締めくくりを宣言。「ラストはもちろん、うのちゃんよ」と親交のある神田との誕生日会であることを明かした。

続けて美川は「うのちゃんからの誕生日プレゼント、とっても気に入ったわ」とそのセンスを大絶賛。神田からのプレゼントとみられる『LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）』のバッグを手にした自身と神田との2ショットを公開した。

また、今年お祝いの舞台に選んだのは、六本木にある「料理屋 橘」だったことを説明。豪華なメニューの写真を複数公開し、「とっても美味しかったわ」と満足感を滲ませ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「おしゃれなごちそう」「プレゼントも素敵ですね」「お誕生日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。