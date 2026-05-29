ほっともっと、揚げものとの相性抜群な「3種のディップソースセット」を発売 - 数量限定
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日より、世界のグルメソースで食べ比べを楽しめる「3種のディップソースセット」を、数量限定で発売する。
ほっともっと「3種のディップソースセット」(250円)
初登場の「3種のディップソースセット」(250円)は、やさしい上品な甘さの「メープル風ソース」、爽やかでクリーミーな「サワークリームオニオン風ソース」、まろやかで濃厚な旨味が特長の「アボカドメキシカン風ソース」の個性豊かなソースセットで、人気のから揚やフライドポテト、白身フライなどと相性抜群。
通常250円のところ、「チキンBOX」や「フライドポテトBOX」といった「PARTY PACK」シリーズと一緒に購入する場合、プラス150円で楽しむことができる。
ほっともっと「8コ入りチキンBOX」
ほっともっと「チキポテBOX」
※地域により商品内容、価格が異なる場合がある。
ほっともっと「3種のディップソースセット」(250円)
初登場の「3種のディップソースセット」(250円)は、やさしい上品な甘さの「メープル風ソース」、爽やかでクリーミーな「サワークリームオニオン風ソース」、まろやかで濃厚な旨味が特長の「アボカドメキシカン風ソース」の個性豊かなソースセットで、人気のから揚やフライドポテト、白身フライなどと相性抜群。
通常250円のところ、「チキンBOX」や「フライドポテトBOX」といった「PARTY PACK」シリーズと一緒に購入する場合、プラス150円で楽しむことができる。
ほっともっと「8コ入りチキンBOX」
ほっともっと「チキポテBOX」
※地域により商品内容、価格が異なる場合がある。