160.72　エンベロープ1%上限（10日間）
160.22　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.35　現値
159.13　10日移動平均
159.13　一目均衡表・転換線
158.87　一目均衡表・雲（上限）
158.25　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.68　100日移動平均
157.54　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
156.27　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.15　200日移動平均

ドル円は一目均衡表の雲の上で振幅している。押したところでは底堅く、大きな崩れはない。10日線や転換線にサポートされて、高値圏でのもみ合いが継続するとみられる。