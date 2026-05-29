テクニカルポイント ドル円 高値圏でのもみ合い継続か テクニカルポイント ドル円 高値圏でのもみ合い継続か

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160.72 エンベロープ1%上限（10日間）

160.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.35 現値

159.13 10日移動平均

159.13 一目均衡表・転換線

158.87 一目均衡表・雲（上限）

158.25 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.68 100日移動平均

157.54 エンベロープ1%下限（10日間）

156.37 一目均衡表・雲（下限）

156.27 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.15 200日移動平均



ドル円は一目均衡表の雲の上で振幅している。押したところでは底堅く、大きな崩れはない。10日線や転換線にサポートされて、高値圏でのもみ合いが継続するとみられる。

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