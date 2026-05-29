テクニカルポイント ドル円 高値圏でのもみ合い継続か
160.72 エンベロープ1%上限（10日間）
160.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.35 現値
159.13 10日移動平均
159.13 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・雲（上限）
158.25 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.68 100日移動平均
157.54 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
156.27 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.15 200日移動平均
ドル円は一目均衡表の雲の上で振幅している。押したところでは底堅く、大きな崩れはない。10日線や転換線にサポートされて、高値圏でのもみ合いが継続するとみられる。
160.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.35 現値
159.13 10日移動平均
159.13 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・雲（上限）
158.25 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.68 100日移動平均
157.54 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
156.27 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.15 200日移動平均
ドル円は一目均衡表の雲の上で振幅している。押したところでは底堅く、大きな崩れはない。10日線や転換線にサポートされて、高値圏でのもみ合いが継続するとみられる。