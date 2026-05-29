ジェイ・イー・ティ<6228.T>は後場に入って上げ幅を広げている。この日午後１時ごろ、売り上げ計上時期を巡る特別調査委員会の調査と、それを受けた会計処理の修正などに伴って開示が遅れていた２５年１２月期の決算短信を発表した。あわせて過年度の有価証券報告書などを訂正したことも明らかにし、アク抜け感から買い戻しの動きを誘っているようだ。



２５年１２月期の連結決算は、売上高が１４６億６２００万円（前の期比２４．１％減）、最終損益は２３億３６００万円の赤字（前の期５億４０００万円の黒字）だった。客先の都合による案件延期や利益率の低い装置の計上などが響いた。なお、２６年１２月期の見通しについては中間決算発表時に開示するという。



出所：MINKABU PRESS