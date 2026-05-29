タイガース守護神不在も昇格叶わず…マイナーで絶好調の韓国人投手“見送り”に母国メディア嘆き「球団の負担が大きかった」

“守護神不在”にもかかわらずメジャー昇格が見送られた。かつて大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸し、現在は米マイナーリーグでプレーする韓国人投手コ・ウソクの話だ。

【写真】大谷に「当てなければ」韓国人投手の炎上発言

デトロイト・タイガースは5月29日（日本時間）、抑え投手のケンリー・ジャンセンを骨盤の炎症により15日間の故障者リスト（IL）に登録した。ブルペンに欠員が出たため、傘下マイナーAAAのトレド・マッドヘンズに所属するコ・ウソクに昇格の可能性が浮上したが、球団の選択は違った。

タイガースはジャンセンの代わりに、コ・ウソクと同じくAAAでプレーするドリュー・サマーズをメジャーに呼び寄せた。サマーズは今季AAAで17試合に登板し、1勝3ホールド1セーブ、防御率3.00（21回7失点）を記録している。

もっとも、コ・ウソクも決して不調というわけではなかった。AAとAAAを合わせて16試合で2勝1敗3ホールド2セーブ、防御率1.38をマーク。26回で39個の三振を奪い、WHIP（投球回あたりの与四球・被安打数合計）は0.65と圧倒的な成績を残してきた。特に今月9日にAAAへ復帰以降は、6試合（11回）連続無失点と絶好調だった。

今月25日にのインディアナポリス・インディアンズ（ピッツバーグ・パイレーツ傘下）戦でも、2回を投げて1四球5奪三振無失点の完璧な投球を披露していた。

コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

それでも昇格がかなわなかった背景には、ロースター枠の問題があった。

サマーズがすでにメジャーの40人枠に含まれているのに対し、コ・ウソクは40人枠から外れていた。コ・ウソクを昇格させるには、既存の選手1人を戦力外（DFA）にする必要があり、球団にとってはその負担が大きかった。

なお、サマーズは29日のエンゼルス戦で6回二死走者なしから2番手として登板。打者1人を三振に仕留め、任務を全うした。

ただ、試合はエンゼルスが7-1で勝利。タイガースはア・リーグ中地区で22勝35敗の最下位に沈んだ。

リリーフに欠員が出た中でもチャンスを掴めなかったコ・ウソクのメジャーへの挑戦は、今後も続く見通しだ。

なお、コ・ウソクは2023年3月、WBC前に行われた韓国メディアとのインタビューで、大谷翔平と対戦する可能性を問われた際に「いざマウンドに上がったとき、投げるところがなければ“痛くないところ”に当てなければ。出塁させて、次の打者と勝負する」と発言したことで、大谷に対する“故意死球”を示唆したと捉えられ物議を醸したことがある。

ただ、コ・ウソクは後に別の韓国メディアとのインタビューにおいて、「“真ん中に強く投げたい”と話したら、（記者から）“もう少し面白く話してほしい”と伝えられた。誤解の余地がある発言をしたことは自分の過ちだが、ただの一度も“誰かにわざと当てろ”と野球を習ったことはない」と、当時の発言に誤解があったことを告白していた。

（記事提供＝OSEN）