フジテレビ系『ナゾトレMAXXX』公式Xで、Snow Manの阿部亮平ととSixTONESの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）のツーショットが公開された。

【写真＆動画】阿部亮平と髙地優吾の高身長＆脚の長さ際立つジャケットパンツ姿／『ナゾトレMAXXX』収録後インタビュー

■ふたりは花を挟んで背中合わせでポーズ

ふたりは5月28日放送の同番組で共演。

阿部は、濃いカラーのジャケットにカーキのパンツを合わせたコーディネート。高地は、ゆったりとしたデザインの薄い色のセットアップに、黒シャツを合わせており、ふたりの高身長と脚の長さが映えるルックとなっている。

ふたりはスタジオに飾られた花を挟んで背中合わせとなり、手でピストルを作ったポーズでにっこりカメラ目線を決めている。このポーズは「高地さん考案」であることが、投稿には添えられている。

コメント欄には「ふたりともスタイルよすぎ」「拳銃ポーズかっこいい」「あべゆごユニットみたいな写真」「癒される笑顔」などといったファンの声が続々と到着している。

番組Instagramには、阿部と高地が語り合う収録後インタビュー動画も公開されている。

■阿部＆高地『ナゾトレMAXXX』オフショット

「高地さん考案」のポーズと艶やかな花が映えたツーショット。

■阿部＆高地『ナゾトレMAXXX』収録後インタビュー

番組でおなじみの両手をクロスさせたポーズで寄り添うシーンも。