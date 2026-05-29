29日14時現在の日経平均株価は前日比1611.99円（2.49％）高の6万6305.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1274、値下がりは255、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を260.67円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が245.38円、ＴＤＫ <6762>が163.42円、イビデン <4062>が127.72円、村田製 <6981>が96.54円と続く。



マイナス寄与度は68.79円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が49.08円、日東電 <6988>が14.58円、ディスコ <6146>が8.78円、古河電 <5801>が4.29円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は鉱業、非鉄金属、パルプ・紙の3業種にとどまっている。値上がり率1位は金属製品で、以下、空運、電気機器、サービス、小売、証券・商品と続いている。



※14時0分3秒時点



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