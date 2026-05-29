MLB公式が発表

米大リーグは28日（日本時間29日）、最新の「最強打者ランキング」を発表した。ア・リーグトップの20本塁打を放っている村上宗隆内野手（ホワイトソックス）はまさかのランク外。現地のファンからは疑問の声が相次ぎ、波紋を呼んでいる。

26日（同27日）までの成績を基にしたランキング。1位は、打率.299、出塁率.399、長打率.565をマークしていたコービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）だった。2位ヨルダン・アルバレス（アストロズ）、3位カイル・シュワーバー（フィリーズ）は本塁打数でメジャートップを争う強打者だ。

7位にアーロン・ジャッジ（ヤンキース）も入ったランキングには村上の名前はなし。26日（同27日）までに打率.240、19本塁打、40打点をマークし、本塁打数はリーグトップだった。

これにはネット上の現地ファンから不満が止まらず。「ワイルドカード枠のチームで20本塁打を打っている男がこのリストにいない」「ムラカミはどこ？」「ムネがちょうど20本目を打ったところなのに、俺たちは何をしているんだ」「で、20本塁打の男は存在しないってこと？」「ああ、これは100％炎上狙いの釣りだろ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）