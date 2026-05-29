国会では、市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担を上乗せすることなどを盛り込んだ改正健康保険法がさきほど成立しました。

今回の法改正は▼出産費用を全額、公的医療保険で賄う制度が創設されるほか、▼「OTC類似薬」を処方された患者に追加負担を求める内容となっています。

また、高額療養費をめぐって患者負担の上限を見直す場合に、長期療養者への影響を考慮する規定なども盛り込まれています。

一方、立憲民主党など一部の野党は「中低所得者の家計に与える影響」などを上限見直しの際に考慮する規定を盛り込むべきだと主張していました。

改正健康保険法はさきほど、参議院本会議で採決がおこなわれ、立憲民主党や公明党などが反対に回りましたが、与党などの賛成多数で可決・成立しました。

関口昌一 参院議長

「よって本案は可決いたしました」

また、日本を訪れる外国人を事前に審査する「電子渡航認証制度＝JESTA」の創設などを盛り込んだ改正入管難民法も採決がおこなわれ、与党と国民民主党、公明党などの賛成多数で可決・成立しました。

この法改正により、在留審査にかかる手数料が大幅に引き上げられます。