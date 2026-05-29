【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン （デイ1／5月29日）

【実際の映像】側溝にタイヤ落下！いきなりの衝撃アクシデント

29日から競技がスタートしたラリー・ジャパン。幕開けとなる1本目のSS1で、日本人ドライバーの勝田貴元（トヨタ）をいきなり悲劇が襲った。

12.9kmのコース終盤、緩い右コーナーで左リアタイヤを側溝に落としてしまうアクシデントが発生。このトラブルをきっかけに失速を余儀なくされ、さらにその後のSS3でもコースオフを喫するなど、波乱の展開に見舞われ午前の走行を終えた。

幕開け早々、緊迫した空気に包まれた。1本目のSS1、走行中の勝田のマシンは、12.9kmの終盤で早くもタイヤの警告表示が出ていた。原因となったのは、緩い右コーナーで左リアタイヤを側溝に落とした場面。オンボードではかなりの衝撃も見てとれたが、走行後のマシンのタイヤには擦った跡が見られ、勝田は「滑ってしまった」と言葉少なく、首を振りながらインタビューに答えた。アクシデントが終盤だったこともあり、SS1終了時点ではトップのオリバー・ソルベルグから6秒7落ちの総合7位にとどまった。

続くSS2では途中タイトな区間で大幅にタイムを落としてしまい、トップのエルフィン・エバンス（トヨタ）から31秒5遅れと失速。また、その後SS3でもコースオフするシーンもあり、午前中3本の走行を終えて、トップから43.5秒遅れの総合6位につけている。

ただ、SS2ではセバスチャン・オジエ（トヨタ）など他のマシンも遅れをとり、SS3を終えた時点で総合3位のオジエとの差は25秒6差、4位ティエリー・ヌービル（ヒョンデ）との差は15秒2。今大会ランキング2位で迎えた勝田、初日の午前中から波乱含みの展開となったラリー・ジャパンだけに、午後のSS4から巻き返しに期待したい。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）