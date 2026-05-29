お笑いタレントの平野ノラ(47)が27日、自身のブログを更新し、5歳の娘“バブ子”が保育園で手作りしたアクセサリーを身につけて歌番組収録に臨んだことを明かした。「一生の宝物ですね!!」などと仲のいい親子エピソードに反響が寄せられている。



【写真】手作り感満載のシンプルアクセ「とっても可愛い＆お上手!!」の声

平野はブログのタイトルを「娘の作ったアクセサリーを身につけて」とし、「やっぴー 今日はNHKで歌番組の収録」と報告。メーク中の鏡越しショットを公開した。続けて「今日の衣装に娘がこれまで保育園で作ったアクセサリーをつけました!」と色とりどりのアクセサリーの写真を投稿。ブルーのシンプルなシャツワンピースにカラフルなネックレスや指輪、ブレスレットなど娘の手作りアクセサリーが映えるコーディネートを公開した。



平野はまた、「いつかシンプルな衣装の時に付けよと考えてました 娘に見せたら喜んでいました スーミーに似てとっても手先が器用な娘です!ありがとう」と娘への感謝の思いをつづった。



ファンから「バブ子ちゃんスゴイ」「お衣装と凄く合ってますねぇ」「わぁー!!とっても可愛い＆お上手!!」センス良すぎ」「ノラさんにぴったり!!」「仕事中も娘ちゃんを近くに感じられて幸せですね!!」「一生の宝物」などの声が寄せられている。



平野は2017年12月に一般企業に勤務する男性と結婚し、21年3月、42歳のときに第1子長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信している。



（よろず～ニュース編集部）