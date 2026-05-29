ホテル「グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ」の「ハローキティ ルーム」に、オリジナルデザイングッズ3点セット付き宿泊特典が登場！

2026年7月1日以降「ハローキティ ルーム」に宿泊された方限定で、ミニマスコット・フェイタオル・ナップサックがプレゼントされます☆

グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ サンリオ「ハローキティ ルーム」オリジナルグッズ

宿泊対象期間：2026年7月1日（水）〜2028年3月末（予定）

特典内容：ハローキティ オリジナルグッズ 一人につき1セット

セット内容：ミニマスコット、ナップサック、フェイスタオル

※じゃらんnet・楽天トラベル・一休.comでの予約については、2026年7月1日以降のご宿泊予約で、「オリジナルグッズ3点付」と明記されているお部屋タイプ・宿泊プランが対象です

※「オリジナルグッズ3点付」の記載がないプランには、本特典は含まれていません

※宿泊者限定グッズにつき、転売は控えてください

※ミニマスコットについては、入荷状況により当日のお渡しではなく、後日発送となる可能性があります

自然豊かな山と海に囲まれた「おんせん県」大分県日出（ひじ）町に位置し、全国的に有名な温泉地・別府市に隣接するリゾートホテル「グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ」

2026年7月1日以降の「ハローキティ ルーム」宿泊者を対象に、オリジナルデザインの限定グッズを一人につき3点プレゼントする宿泊特典がスタートします！

宿泊者限定でプレゼントするのは、オリジナルデザインのミニマスコット・フェイスタオル・ナップサックの「ハローキティ」グッズ3点セットです。

別府湾のリゾート感や日本らしい夏の情景をモチーフの、限定デザイン。

「ハローキティ ルーム」に合わせた「RESORT」「HANABI」「TENNYO」の3種類が展開されます。

ブルー×ホワイトの爽やかなストライプコーデが印象的な「RESORT」、紺色の浴衣姿で日本の夏を表現した「HANABI」、やさしいピンクの和装ドレスに大きなリボンをあしらった華やかな「TENNYO」など、それぞれ異なる魅力を楽しめる特別仕様です。

宿泊の客室タイプに合わせたデザインで、旅の記憶を持ち帰れるグッズとなっています☆

また、夏季の期間は、別府湾を望むリゾートならではの体験型イベント「Beppu Bay Summer Program」を開催。

伝統工芸やクラフト体験、音楽イベント、ガーデンプール、ナイトプールなど、多彩なプログラムが楽しめます。

「ハローキティ」の世界観に包まれた客室と、別府湾の自然や地域文化にふれる体験を掛け合わせることで、家族旅行や女子旅、夏休みの思い出づくりにもぴったりな、世代を問わず楽しめるリゾートステイを満喫できます。

ハローキティ ルーム「RESORT」

ブルー、ホワイト、レッドが印象的なハローキティ ルーム「RESORT」

まるで「ハローキティ」とおしゃべりしているようなソファースペースがあります☆

ハローキティ ルーム「和・HANABI」

浴衣姿で花火を楽しむ「ハローキティ」が描かれた、ハローキティ ルーム「和・HANABI」

和の落ち着きとかわいらしさを楽しめる、特別仕様の襖デザインです。

ハローキティ ルーム「和・TENNYO」

ハローキティ ルーム「和・TENNYO」には、天女姿の幻想的な「ハローキティ」がいます。

海を背景に映える、かわいらしいウィンドウデザインがポイントです！

ハローキティ ルーム宿泊特典：RESORT

ブルー×ホワイトの爽やかなストライプワンピースに、赤いベルトが映えるリゾートスタイルの「ハローキティ」

洗練されたデザインで、季節を問わず使用できるデザインとなっています。

リゾートを思わせる、爽やかさと高級感あるフェイスタオルもおしゃれです☆

ハローキティ ルーム宿泊特典：HANABI

紺色の浴衣をモチーフに、赤帯をアクセントにあしらった和装デザイン。

ナップサックには、花火鑑賞をする「ハローキティ」と「タイニーチャム」が描かれています☆

日本らしい風情を感じられるアイテムとして、海外からのお客さまへのお土産にもおすすめです。

ハローキティ ルーム宿泊特典：TENNYO

やさしいピンクを基調にした華やかな和装ドレススタイル。

ナップサックは、物語の中に入り込んだような、幻想的なイラストがかわいらしいデザインです。

大きなリボンや透け感のある羽のような装飾が特別感を演出し、旅の思い出をよりロマンティックに彩ります。

夏季の体験プログラムは毎日開催「Beppu Bay Summer Program」

体験型イベント「Beppu Bay Summer Program」では、7月から9月までの期間、世代を超えて楽しめる多彩なプログラムを毎日開催。

別府の伝統工芸「竹細工」にふれるワークショップをはじめ、樹脂粘土を使って日出町特産「城下かれい」を作るミニチュアクラフトや、

自分だけの風鈴作りなど、夏休みの自由研究にもぴったりな体験型コンテンツを実施。

さらに、人気のキッズパティシエやライブ演奏など、家族で夏の思い出づくりを楽しめるイベントに参加できます☆

別府湾を望むガーデンプールと期間限定ナイトプール

【ガーデンプール】

期間：2026年7月1日（水）〜9月23日（水・祝）

時間：9:00〜11:00 14:00〜19:00 ※7月1日は午後のみ、9月23日は午前のみの営業

【ナイトプール】

開催日：2026年7月3日（金）・4日（土）、10日（金）・11日（土）、17日（金）〜19日（日）、24日（金）・25日（土）、31日（金）／8月1日（土）、7日（金）〜15日（土）

時間：14:00〜21:00

2026年7月1日（水）〜9月23日（水・祝）の期間、別府湾を一望できる開放的なガーデンプールを営業。

海と空が広がるリゾート感あふれる空間で、お子さまから大人までゆったりとした夏のひとときを楽しめます。

7月・8月には、幻想的にライトアップされたナイトプールを開催。

きらめく光が織りなす非日常空間の中、夏の夜ならではの特別なリゾート体験ができます☆

「グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ」について

ホテル名：グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ

所在地：〒879-1508 大分県速見郡日出町大字平道字入江1825

TEL：03-5539-2606（予約センター）

URL：https://grand-mercure-beppubay-resortandspa.jp/

アクセス：大分空港からバス、タクシーで約30分／車で別府市内まで約30分、大分市内まで約50分

別府湾を一望する高台に位置し、雄大な海と緑の山並みが織りなす美しい景色が広がるリゾートホテル。

天井までの大きな窓が開放感を演出するラウンジ利用、期間限定のガーデンプールもオールインクルーシブで楽しめます。

敷地内から湧出する温泉露天風呂「日出温泉」では、海から昇る朝日を眺めながら癒しのひとときを過ごせます。

旅先では、その土地ならではの食材や文化が息づく郷土料理との出会いが、旅の魅力をいっそう深めます。

別府名物の「別府冷麺」は、コシのある麺とさっぱりとしたスープが織り成す爽快な味わいが特徴で、トッピングのアレンジにより自分だけの一杯に。

暑い季節にぴったりの「冷や汁」は、さらりとした口当たりとやさしい風味が心地よく、旅の食卓を涼やかに彩ります。

ディナービュッフェでは、芳醇で繊細な香りと深みのある味わいを誇る厳選した大分県産焼酎を味わえます。

2026年のサマービュッフェでは、「世界のストリートフード」や「三種の本格カレー」など、心が弾み、食を通じて活力が湧くメニューが登場。

彩り豊かなビュッフェ台を巡ることで、旅先で出会う新たな味覚や発見を楽しめます。

さまざまなデザインの「ハローキティ」と出会える、「ハローキティ ルーム」と宿泊者限定グッズ！

ハローキティ ルーム宿泊特典のオリジナルグッズ3点は、2026年7月1日（水）以降の宿泊者限定で登場します。

※2026年5月29日配信時点での情報です

※写真はすべてイメージです

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