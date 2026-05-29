ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」に、Pride Month限定カクテル「レインボーカクテル」が登場！

性の多様性を称え尊重する「Pride Month」期間の2026年6月1日から30日まで、1階「ラウンジR」にて楽しめます☆

ホテル ユニバーサル ポート「Pride Month」メニュー

価格：1,200円（税・サ込）

期間：2026年6月1日（月）〜30日（火）

場所：ホテル ユニバーサル ポート 1階ラウンジR（販売時間：8:00〜22:00）

「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」は、性の多様性を称え尊重する「Pride Month」の期間、館内にレインボーフラッグを装飾し賛同の輪を広げる取り組みを実施。

「ホテル ユニバーサル ポート」のラウンジRにて、レインボーカラーモチーフのカクテルが販売されます。

レインボーカクテルは、赤、橙、黄、緑、青、紫の6色を表現し、誰もが自分らしさを持って生きられる社会を願い企画。

マリブをベースに、パイナップルジュースやオレンジジュースの南国らしい果実味を重ね、ブルーキュラソーやストロベリーシロップで華やかな彩りに仕上げられています。

口に含むと、どこか懐かしさを感じるやさしい甘みと爽やかな酸味が広がり、まろやかで親しみやすい味わいを楽しめる1杯。

レモンスライスやフラワーを添えた華やかな一杯が、多様な個性が輝くPride Monthを鮮やかに彩ります。

「Pride Month」の取り組み

国内外から訪れる多様なゲストを迎えるホテルとして、訪れた方が安心して自分らしく過ごせる滞在環境の提供を目指す「Pride Month」の取り組み。

毎年6月の「Pride Month」は、LGBTQ＋コミュニティへの理解を深め、多様な性のあり方を尊重するとともに、その尊厳を称える期間として、世界各地でさまざまな取り組みが行われています。

国内のゲストだけでなく、訪日外国人旅行者を含む幅広いゲストが利用しており、多様な価値観や文化への配慮が、これまで以上に重要であると考えている「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」

その取り組みの一環として、2026年3月にはクルーを対象としたLGBTQ＋に関するセミナーを実施し、理解促進に努めています。

こうした取り組みが評価され、大阪観光局が定める「LGBTQフレンドリーホテル」にも認定されています。

「ホテル ユニバーサル ポート」について

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」

パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム 〜グルーの邸宅〜」「ミニオンルーム2 〜アグネスたちのお部屋〜」「ミニオンルーム 3 〜思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』〜」をはじめ、

5名まで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。

最上階「PORT DEEP OCEAN FLOOR」は深海をイメージした特別フロアです。

涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質な滞在を演出しています。

「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの7棟目のオフィシャルホテルとして2018年7月に開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。

パークを一望できる「スパークルーム」、上階がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットルーム」、2段ベッドを3台設置した最大6名で宿泊できる「レインボールーム」など。

個性あふれる14種類のゲストルームを備えています。

性の多様性を称え尊重する「Pride Month」だけの、カラフルな虹色カクテル！

レインボーカクテルは、2026年6月1日（月）〜30日（火）まで、ホテル ユニバーサル ポートのラウンジRにて登場します。

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & © 2026 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved. CR26-2187

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post レインボーカクテルで多様性を表現！ホテル ユニバーサル ポート「Pride Month」メニュー appeared first on Dtimes.