去年5月、名古屋市の東山動植物園で生まれた、3頭のマヌルネコ。そのうちの1頭が北海道の旭山動物園に引っ越します。

【画像を見る】東山動植物園で愛される｢マヌルネコ｣の3兄弟 愛くるしい見た目で来園者を魅了

愛くるしい見た目で、訪れた人を魅了してきたマヌルネコの「ノブ」「ヒデ」「ヤス」（すべてオス）。

愛知ゆかりの三英傑、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康にちなんだ名前で、飼育員や獣医師が考えた候補の中から、一般投票で決まりました。

人間に例えると10代後半に相当

去年5月26日、東山動植物園で23年振りに生まれた3頭は、先日1歳を迎えました。

人間に例えると10代後半に相当し、このうち「ヒデ」が将来的な繁殖を見据えて、北海道旭川市の旭山動物園に引っ越すことになったということです。

マヌルネコは日本で何頭いる？

マヌルネコは、シベリア南部から中国やアフガニスタンに生息するネコ科の動物で、体が灰色で褐色や黒の細かい“しま”があり、尾には黒い輪の“しま”があります。

また、草原地帯で狩りをするため、耳が目立たぬよう低く離れた位置にある独特な顔立ちです。東山動植物園の6頭を含め、全国では9施設で22頭が飼育されていて、今回は国内の繁殖でマヌルネコを維持する計画の一環だということです。

「ヒデ」のお引っ越しはいつ？「少し遠くなってしまうが、元気で…」

「ヒデ」は、6月10日に空路で北海道へ向かいます。

東山動植物園の担当者は「3頭元気に生まれ、育ってくれている。少し遠くなってしまうが、引き続き元気でいてほしい。将来的に（ヒデの）子どもが見られたら嬉しい」と話しています。