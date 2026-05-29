東京女子医大病院（東京都新宿区）で２０１４年、鎮静剤「プロポフォール」の投与を受けた男児（当時２歳）が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた同病院中央集中治療部の副運営部長だった小谷透被告（６６）に対し、東京地裁は２９日、禁錮１年６月、執行猶予３年（求刑・禁錮１年６月）の判決を言い渡した。

一方、同罪に問われた研修医だった福田聡史被告（４４）については無罪（求刑・禁錮１年）とした。

麻酔科医だった両被告は、１４年２月に首の腫瘍の手術を受けて同病院の中央集中治療室に入院した男児に対し、術後に鎮静させる目的で約７０時間にわたりプロポフォールを大量に投与し、容体の変化に適切に対応せず死亡させたとして、２１年１月に在宅起訴された。

両被告は２３年１２月に始まった公判で「投与と死亡に因果関係はない」などとして、無罪を主張していた。

プロポフォールは、大量投与によって心不全などの副作用が起こる危険性があるとされ、医薬品の添付文書では、集中治療で人工呼吸中の小児に沈静目的で使うことを禁じる「禁忌」と明記されていた。