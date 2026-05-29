ドジャースの公式専属カメラマンのジョン・スーフーさんが日本時間29日、自身のインスタグラムを更新。前日28日のロッキーズ戦に「投手兼1番DH」で出場した大谷翔平選手のとある瞬間を写したフォトを公開し、その写真家ならではの目線で切り取った美しい一枚が話題となっています。

スーフーさんは、今回の投稿に「前例がない」とタイトルをつづり、マウンドを降りた直後にベンチ前で打席の準備をする大谷選手の写真を公開しました。

その写真は真横から見上げるように大谷選手の全身をとらえていて、大谷選手がベンチ前のフェンスに寄りかかりバッティンググローブを装着している最中であることがわかります。そして、ことのほか影の部分が強調されていて、大谷選手の表情はうかがえませんが、うつむき加減で着々と準備を進めている一コマであることもうかがえます。

さらに大谷選手の向こうには、ロサンゼルスの夕刻の青空と陰った日の光りを反射する雲、そしてつきはじめのスタンドの照明も映し出され、その明暗のコントラストの中で、大谷選手の姿が際立つ一枚となっています。