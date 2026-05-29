“かわいくて癒やされる”しずくちゃんコラボ『しずくちゃんエポスカード』＆期間限定でPOP UP STORE登場
エポスカードは、『しずくちゃんエポスカード』の発行を開始する。あわせて、「しずくちゃん」POP UP STOREが東京・有楽町マルイなどで期間限定でオープンする。
【画像】しずくちゃんが“ベビー”に！癒し効果抜群なボンボンドロップシール
カードデザインには、本企画のために描き下ろした限定イラストを採用。2000年代に人気を集めた定番デザインをリバイバルした「あおぞら」と、しずくちゃんたちが買物をする様子を描いた「みんなでおかいもの」の2種類のラインナップとなっている。
『しずくちゃんエポスカード』に新規入会、また切り替え後、3ヶ月以内に累計100,000円以上（税込）を利用した人には、しずくちゃんのボンボンドロップシールをデザインしたオリジナルグッズ、『しずくちゃんオリジナルクリアポーチ』がプレゼントされる。
また有楽町マルイを皮切りに『しずくちゃん』POP UP STOREが29日から期間限定でオープン。会場では、『しずくちゃん』のポップな世界観を楽しめる新作アイテムが多数販売される。ベビーデザインの『ボンボンドロップシール』や、仲良しキャラクターたちを2個セットで楽しめる『おそろいプチぬいぐるみチャーム』をはじめとする、アイテムが勢そろいする。
さらに、シークレットステッカーやシールバインダー、アクリルキーホルダー、ミニがま口など、毎日持ち歩きたくなる雑貨アイテムを豊富にラインナップ。Tシャツやトートバッグ、ソックスなど、普段使いしやすいアパレル・ファッション雑貨を多数販売する。
■POP UP STORE概要
有楽町マルイ：5月29日〜6月14日
博多マルイ：5月30日〜6月7日
なんばマルイ：5月30日〜6月7日
khb東日本放送（仙台）：7月11日〜20日
マルイファミリー溝口：7月24日〜8月2日
【画像】しずくちゃんが“ベビー”に！癒し効果抜群なボンボンドロップシール
カードデザインには、本企画のために描き下ろした限定イラストを採用。2000年代に人気を集めた定番デザインをリバイバルした「あおぞら」と、しずくちゃんたちが買物をする様子を描いた「みんなでおかいもの」の2種類のラインナップとなっている。
また有楽町マルイを皮切りに『しずくちゃん』POP UP STOREが29日から期間限定でオープン。会場では、『しずくちゃん』のポップな世界観を楽しめる新作アイテムが多数販売される。ベビーデザインの『ボンボンドロップシール』や、仲良しキャラクターたちを2個セットで楽しめる『おそろいプチぬいぐるみチャーム』をはじめとする、アイテムが勢そろいする。
さらに、シークレットステッカーやシールバインダー、アクリルキーホルダー、ミニがま口など、毎日持ち歩きたくなる雑貨アイテムを豊富にラインナップ。Tシャツやトートバッグ、ソックスなど、普段使いしやすいアパレル・ファッション雑貨を多数販売する。
■POP UP STORE概要
有楽町マルイ：5月29日〜6月14日
博多マルイ：5月30日〜6月7日
なんばマルイ：5月30日〜6月7日
khb東日本放送（仙台）：7月11日〜20日
マルイファミリー溝口：7月24日〜8月2日