◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が２９日、日本ハム戦のため選手、コーチと空路で北海道に移動した。

ヤクルトの選手、楽天のコーチとして野村克也監督の指導を受けた橋上監督代行。相手の新庄剛志監督も阪神の選手時代に野村克也監督の下でプレーした。新庄監督の野球については「当時、野村さんが『こういうものは面白いな』って言っていたギャンブル的なプレーも、新庄監督は今、普通にやってますもんね。ですから、ああいうの見てると懐かしいなって思いもありますし。ああいうのを選手が忠実にできるようになるには、やっぱり指導もしっかりしてるんだろうなっていうのは感じますよね」と印象を語った。

日本ハムはスクイズや走者二、三塁でのツーランスクイズなど細かい作戦を積極的に仕掛けてくる。「今はなかなかね、ツーランスクイズも含めてやるチームが少ない中で、意表をつくというかな。そういったところでは、野村さんの『一丁目一番地』みたいなところはありますよね」と語り、敵地での３連戦へ準備した。