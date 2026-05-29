Lemino、4月の韓流・アジア人気作品ランキング発表 新作「CLIMAX」が初登場1位
【モデルプレス＝2026/05/29】Leminoが、2026年4月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した「Lemino 人気作品月間ランキング」を発表した。
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韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2026年4月ランキングでは、新作韓国ドラマ「CLIMAX／クライマックス」が初登場で首位を獲得。本作は、大韓民国の頂点を狙う冷徹な検事パン・テソプと、すべてを失った元トップ俳優チュ・サンアが、互いを利用するために愛なき結婚を選ぶところから始まるシリアスドラマだ。目的のためには手段を選ばない男と、独自のやり方で権力ゲームに挑む女が、やがて心を狂わせていくスリリングな展開が待ち受ける。チュ・ジフンとハ・ジウォンというベテラン俳優による、一筋縄ではいかない夫婦の駆け引きが繰り広げられ、毎回クライマックスを迎える予測不能なストーリーが視聴者を惹きつけている。
人気作品ランキング2位には、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」がランクイン。これまで5ヶ月連続で首位を独走していたが、今月は惜しくも2位となった。しかし、その熱狂的な支持は依然として健在。本作は、表向きは普通のタクシー会社ムジゲ運輸に勤める秘密のプロフェッショナル集団が、弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメント。日本での大規模ロケなど、スケールアップした国際犯罪に挑む本作。社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となっている。
続けて、人気作品ランキング3位には「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」がランクイン。本作は、パンデミックを経て恋愛の形が変わった20〜30代の若者たちを描く、AI時代の新感覚ロマンス韓国ドラマ。AI恋愛アプリが圧倒的な支持を集める時代となった世界で、AI恋愛アプリ会社の代表であるビアと、人気小説家のソンホという価値観が真逆の2人が出会う。衝突ばかりの2人が、それぞれの傷と向き合いながら本物のつながりを求め始める姿が描かれる。ヨンウとキム・ヒョンジンが主演を務め、人間の心という最も計算不能な領域に踏み込むラブストーリーとなっている。
1位：CLIMAX／クライマックス
2位：復讐代行人3〜模範タクシー〜
3位：ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜
4位：顔心記（がんしんき）〜シェイプ・オブ・ラブ〜
5位：In the SOOP BTS ver.
6位：恋狐妖伝〜ファースト・ラブ〜
7位：ONE IN A MILL10N+
8位：IN THE SOOP BTS ver. シーズン2
9位：BTS：Yet To Come
10位：ドルシングルズ7 IN GOLD COAST
※集計対象期間：2026年4月1日（水）〜4月30日（木）
※対象コンテンツ：集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ
※ランキング基準：集計対象期間の視聴数
※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計
※PPV配信コンテンツは含まない
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◆初登場1位「CLIMAX／クライマックス」
韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2026年4月ランキングでは、新作韓国ドラマ「CLIMAX／クライマックス」が初登場で首位を獲得。本作は、大韓民国の頂点を狙う冷徹な検事パン・テソプと、すべてを失った元トップ俳優チュ・サンアが、互いを利用するために愛なき結婚を選ぶところから始まるシリアスドラマだ。目的のためには手段を選ばない男と、独自のやり方で権力ゲームに挑む女が、やがて心を狂わせていくスリリングな展開が待ち受ける。チュ・ジフンとハ・ジウォンというベテラン俳優による、一筋縄ではいかない夫婦の駆け引きが繰り広げられ、毎回クライマックスを迎える予測不能なストーリーが視聴者を惹きつけている。
◆2位「復讐代行人3〜模範タクシー〜」
人気作品ランキング2位には、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」がランクイン。これまで5ヶ月連続で首位を独走していたが、今月は惜しくも2位となった。しかし、その熱狂的な支持は依然として健在。本作は、表向きは普通のタクシー会社ムジゲ運輸に勤める秘密のプロフェッショナル集団が、弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメント。日本での大規模ロケなど、スケールアップした国際犯罪に挑む本作。社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となっている。
◆3位「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」
続けて、人気作品ランキング3位には「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」がランクイン。本作は、パンデミックを経て恋愛の形が変わった20〜30代の若者たちを描く、AI時代の新感覚ロマンス韓国ドラマ。AI恋愛アプリが圧倒的な支持を集める時代となった世界で、AI恋愛アプリ会社の代表であるビアと、人気小説家のソンホという価値観が真逆の2人が出会う。衝突ばかりの2人が、それぞれの傷と向き合いながら本物のつながりを求め始める姿が描かれる。ヨンウとキム・ヒョンジンが主演を務め、人間の心という最も計算不能な領域に踏み込むラブストーリーとなっている。
◆Lemino、4月に視聴されている人気韓流・アジアコンテンツTOP10
1位：CLIMAX／クライマックス
2位：復讐代行人3〜模範タクシー〜
3位：ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜
4位：顔心記（がんしんき）〜シェイプ・オブ・ラブ〜
5位：In the SOOP BTS ver.
6位：恋狐妖伝〜ファースト・ラブ〜
7位：ONE IN A MILL10N+
8位：IN THE SOOP BTS ver. シーズン2
9位：BTS：Yet To Come
10位：ドルシングルズ7 IN GOLD COAST
※集計対象期間：2026年4月1日（水）〜4月30日（木）
※対象コンテンツ：集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ
※ランキング基準：集計対象期間の視聴数
※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計
※PPV配信コンテンツは含まない
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