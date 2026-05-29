韓国人インフルエンサー、引っ越し前後の4日分の弁当ショット公開「毎回デザートもついてて美味しそう」「ぴったり詰められてて綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/29】インフルエンサーのひよんが5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。4日分の弁当を投稿した。
【写真】韓国人インフルエンサー「ぴったり詰められてて綺麗」引っ越し前後の4日分の弁当ショット
ひよんは「お弁当人生」と記し、子どものために作った4日分の弁当を公開。「お弁当全然載せれてなかった この日は引っ越しもあって食材が無さすぎた」とコメントを添えた韓国海苔とスクランブルエッグの混ぜご飯、玉ねぎとウインナーの炒め物、卵焼き、りんごの弁当を披露した。
また、韓国のりと鮭の混ぜご飯、豚肉と豆苗の醤油炒め、卵焼き、ブロッコリー、りんご、キウイフルーツの弁当や、ひじきご飯、豚肉ときゅうりのポン酢和え、しいたけのナムル、パプリカのナムル、りんごの弁当、そして最後に「これが今日のお弁当 引っ越しして少し落ち着いた！でも茶色の日になってしまった」と記したそぼろご飯、チキン南蛮、人参炒め、蓮根炒め、りんごが入った弁当などを投稿している。
この投稿にファンからは「毎回デザートもついてて美味しそう」「健康的で大人も食べたい」「ぴったり詰められてて綺麗」「引っ越し前後とは思えないクオリティ」「真似したい」などといった声が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】韓国人インフルエンサー「ぴったり詰められてて綺麗」引っ越し前後の4日分の弁当ショット
◆ひよん、4日間の弁当公開
ひよんは「お弁当人生」と記し、子どものために作った4日分の弁当を公開。「お弁当全然載せれてなかった この日は引っ越しもあって食材が無さすぎた」とコメントを添えた韓国海苔とスクランブルエッグの混ぜご飯、玉ねぎとウインナーの炒め物、卵焼き、りんごの弁当を披露した。
◆ひよんの手作り弁当に反響
この投稿にファンからは「毎回デザートもついてて美味しそう」「健康的で大人も食べたい」「ぴったり詰められてて綺麗」「引っ越し前後とは思えないクオリティ」「真似したい」などといった声が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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