NEWS増田貴久、初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」ビッグシルエットの“増田サイズ”も展開【全16型】
【モデルプレス＝2026/05/29】男性アイドルグループNEWSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活躍する増田貴久初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」の立ち上げが発表された。
【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇
ブランドは、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で始動したプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環として始動し、ZOZOTOWN限定アイテムを5月29日より受注販売開始した。
「Yellow by TAKAHISA MASUDA」は、芸能界屈指のファッション好きであり、「NEWS」のツアー衣装や海外ブランドとのコラボレーションなども手掛ける増田が、これまで培ってきた経験と表現力、そしてファッションへの深い愛情を注ぎ込んだ自身初のファッションブランド。普段の装いにプラスできる、増田のファッション観を体現した全16型のオリジナルアイテムを展開。ラインナップには、増田の発案から生まれた本ブランドを象徴するロンパース型のMA-1をはじめ、フーディーやスウェットのセットアップ、Tシャツなどの定番アイテムを、カジュアルさにエッジを効かせたデザインで取り揃えている。自身のスタイルに合わせて自由にカスタマイズできるよう、面テープで付け替え可能なポケットを採用しており、機能性とファッション性を兼ね備えているのが特徴だ。
サイズは、ビッグシルエットが特徴の“増田サイズ”の「7」と、日常使いしやすいオリジナルサイズの「4」の2種類を用意。サイズ感や生地感、ポケットの位置などの細部に至るまで、増田自身の“好き”を反映しながら丁寧にディレクションしている。
さらに、現在公開中のLINEミニアプリゲーム「走れ！！ネコます」では、5月29日よりブランドアイテムをモチーフにした着せ替えアイテムが追加されるほか、ブランドアイテムを一部着用したキャラクター「ネコます」のLINEスタンプを6月2日より販売開始する。（modelpress編集部）
（左上から）
MA-1 ROMPERS（2色展開）：49,500円（税込）
MILITARY ROMPERS（3色展開）：46,200円（税込）
HOOK & LOOP - SWEAT（4色展開）：8,800円（税込）
HOOK & LOOP - SWEAT SHORT PANTS（4色展開）：8,800円（税込）
HOOK & LOOP - ZIP HOODIE（4色展開）：12,100円（税込）
HOOK & LOOP - SWEAT PANTS（4色展開）：10,450円（税込）
（左上から）
HOOK & LOOP - T-SHIRT（4色展開）：7,150円（税込）
HOOK & LOOP - LONG SLEEVE T-SHIRT（4色展開）：8,800円（税込）
HOOK & LOOP - NYLON PULLOVER（3色展開）：11,000円（税込）
“Yellow 100%” T-SHIRT（4色展開）：5,500円（税込）
STAR LONG SLEEVE T-SHIRT（4色展開）：7,150円（税込）
HOOK & LOOP - POCKET BAG L（4色展開）：7,370円（税込）
HOOK & LOOP - POCKET BAG M（4色展開）：6,050円（税込）
HOOK & LOOP - POCKET BAG S（4色展開）：5,280円（税込）
MULTI WAY CHECK SHIRT（3色展開）：13,200円（税込）
TAG CHARM：2,750円（税込）
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【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇
◆増田貴久初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」
ブランドは、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で始動したプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環として始動し、ZOZOTOWN限定アイテムを5月29日より受注販売開始した。
サイズは、ビッグシルエットが特徴の“増田サイズ”の「7」と、日常使いしやすいオリジナルサイズの「4」の2種類を用意。サイズ感や生地感、ポケットの位置などの細部に至るまで、増田自身の“好き”を反映しながら丁寧にディレクションしている。
さらに、現在公開中のLINEミニアプリゲーム「走れ！！ネコます」では、5月29日よりブランドアイテムをモチーフにした着せ替えアイテムが追加されるほか、ブランドアイテムを一部着用したキャラクター「ネコます」のLINEスタンプを6月2日より販売開始する。（modelpress編集部）
◆ZOZOTOWN限定アイテム詳細
（左上から）
MA-1 ROMPERS（2色展開）：49,500円（税込）
MILITARY ROMPERS（3色展開）：46,200円（税込）
HOOK & LOOP - SWEAT（4色展開）：8,800円（税込）
HOOK & LOOP - SWEAT SHORT PANTS（4色展開）：8,800円（税込）
HOOK & LOOP - ZIP HOODIE（4色展開）：12,100円（税込）
HOOK & LOOP - SWEAT PANTS（4色展開）：10,450円（税込）
（左上から）
HOOK & LOOP - T-SHIRT（4色展開）：7,150円（税込）
HOOK & LOOP - LONG SLEEVE T-SHIRT（4色展開）：8,800円（税込）
HOOK & LOOP - NYLON PULLOVER（3色展開）：11,000円（税込）
“Yellow 100%” T-SHIRT（4色展開）：5,500円（税込）
STAR LONG SLEEVE T-SHIRT（4色展開）：7,150円（税込）
HOOK & LOOP - POCKET BAG L（4色展開）：7,370円（税込）
HOOK & LOOP - POCKET BAG M（4色展開）：6,050円（税込）
HOOK & LOOP - POCKET BAG S（4色展開）：5,280円（税込）
MULTI WAY CHECK SHIRT（3色展開）：13,200円（税込）
TAG CHARM：2,750円（税込）
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