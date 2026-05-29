“狂乱パフォーマンス”に視線釘付け…BIGBANG・SOL、新曲『BAD』で唯一無二のカリスマ炸裂

BIGBANGのSOL（テヤン）が、圧倒的なオーラでファンを魅了した。

所属事務所THEBLACKLABELは5月28日、公式SNSを通じて、SOLの4thフルアルバム『QUINTESSENCE』の収録曲『BAD』の「QUINTESSENCE FILM」を公開した。

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公開された映像の中でSOLは、ステージ上でまさに“狂乱のパフォーマンス”を繰り広げ、唯一無二のステージ支配力を見せつけた。また、彼に熱狂する観客たちと徐々に一体となっていくドラマチックな過程が描かれている。

（画像＝THEBLACKLABEL）

映像は、洗練されたモノトーンの色彩で演出されており、視覚的な没入感を高めている。モノクロの映像からあふれ出るSOL特有の爆発的なエネルギーと強烈なオーラが、見る者の視線を釘付けにさせる。

また、楽曲のダイナミックな雰囲気を完璧に表現する繊細な表情演技も加わり、“伝説の3分間”とも言える映像を完成させた。

4thフルアルバムの1曲目を飾る『BAD』は、柔らかなメロディとそれとは対照的な重厚で力強いビートが印象的な楽曲だ。その上に重なるSOLならではの鋭く深みのあるボーカルが際立っている。止まることなく歩み続けてきた自身の時間を、彼独自の音色で感覚的に描き出している。

新アルバム『QUINTESSENCE』には、タイトル曲を含む全10曲が収録されており、SOLが制作に深く参加した。目には見えないが人生において最も大切な価値を探し求める崇高な旅を、音楽という媒体を通じて表現した作品となっている。

自身の深い物語から生まれた問いが、聴く人それぞれの内面に宿る本質に触れ、重みのある響きと慰めとして広がってほしいというSOLの真摯な思いも込められている。

なお、SOLの4thフルアルバム『QUINTESSENCE』は、5月18日にリリースされた。

（記事提供＝OSEN）

◇SOL プロフィール

1988年5月18日生まれ。本名トン・ヨンベ。韓国芸名「テヤン」。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。ボーカルおよびパフォーマンスのスキルが非常に高く、グループ内ではメインボーカル、メインダンサーを担当している。2015年に自身のソロ曲『1AM』のミュージックビデオに出演した女優ミン・ヒョリンとの熱愛が発覚し、2018年2月に結婚。2021年11月に第1子となる息子が誕生した。