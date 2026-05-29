【カルビー】 好評のファンミーティング、今年も展開　第1回は熊本でじゃがいも収穫体験実施

カルビーは、好評のファンミーティングCalbee「Fan With! Project」を2026年度も展開する。5月23日、1回目として熊本県玉名市のじゃがいも畑で収穫体験を実施した。当日は約50人のカルビーファンが参加した。

Calbee「Fan With! Project」は、2024年に開始した全国規模のファンミーティングで、初年度は全国17カ所で展開。好評を受け、翌25年度はグループ会社や他社と協業して実施した。

26年3月には香港で海外初のファンミーティングを開催。プロジェクトを通して、累計1,000人以上のファンと約700人の従業員が交流したという。

ファンからの評価も高い。25年度の開催後に実施したアンケートでは、5点満点で満足度平均4.94点を獲得した。販売にもつながっており、同社調査では、イベント参加後の商品購入金額が参加前に比べ平均153%に伸長。カルビー商品への関心を高める機会になっている。

また、日常業務で生活者との接点が少ない工場や営業などのカルビー従業員がファンと交流することで、従業員のモチベーション向上にもつながったとしている。

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〈2026年度は計14回ほどを予定〉

そうした実績を踏まえ同社は、26年度中に計14回ほどのファンミーティングを開催する予定。工場や全国の支店、グループ会社、じゃがいも畑などで実施を予定している。

熊本県で実施した第1回のファンミーティングでは、じゃがいも収穫体験のほか、九州支店の取り組みや契約生産者との活動について紹介。また、正解した数だけお菓子がもらえる「オリジナルクイズ大会」などを行った。

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〈スマホアプリで参加者を募集〉

ファンミーティングの参加者は、同社が展開するスマホアプリ「カルビー ルビープログラム」内で随時募集している。開催概要は特設ウェブサイトでも確認できる。

5月27日からは、宮城県仙台市で開催する「じゃがいも収穫体験 in 宮城」(7月26日開催)の参加者を募集中。抽選制で、当選者に別途詳細情報を案内する形となる。応募期間は6月9日まで。

■「じゃがいも収穫体験 in 宮城」開催概要

日時: 2026年7月26日(日) 9:00〜11:15〈受付(集合)開始8:30〉

場所: 宮城県仙台市内の契約生産者の畑

※詳細住所は当選者に後日案内する。

イベント内容: じゃがいも収穫体験、レクリエーション(クイズ大会など)

※内容は予告なく変更となる可能性がある。

応募方法:

「カルビー ルビープログラム」内で応募できる。抽選制で、当選した場合は応募者1組5人まで参加可能。キャンペーン期間中の応募回数に制限はない。

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〈「カルビー ルビープログラム」概要〉

ファンとのコミュニケーションの進化･深化を目指し、2020年9月にリリースしたスマホアプリ。

対象商品の空き袋を指定の形に折りたたんで撮影する「折りパケ」で、ルビー(ポイント)を獲得できる。「ポテトチップス」や「じゃがりこ」、「フルグラ」などが対象に含まれる。貯まったルビーで体験プログラムやキャンペーンに応募可能。パッケージの折りたたみを促して、家庭ごみのかさを減らす目的もある。

2022年1月には、国内店舗の商品入荷状況を確認できる「販売店検索機能」をアプリに追加。25年11月に120万ダウンロードを突破した。

■カルビー・特設ウェブサイト