＆TEAM、観光案内所を“ナイト・ジャック” 福岡・北九州市と「小倉駅“聖地化”プロジェクト」で協力
日本発グローバルグループの＆TEAMが6月13、14日に、福岡・北九州メッセにてグループ最大規模となるアジアツアーの日本公演『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』を開催する。北九州市は、この公演に合わせて＆TEAMが「小倉駅“聖地化”プロジェクト」に協力することを発表した。
【写真】破壊力！小倉駅外壁1面に放映される＆TEAM
北九州市は今年4月、人々の情熱を都市の活力へと転換する新組織「○○推し課」を発足。第1弾ではJリーグ・ギラヴァンツ北九州のホームゲームにおいて、アウェーサポーターを歓迎する「おもてなしキャンペーン」を実施した。この背景のもとで、＆TEAMを“ファーストアーティスト”として選出した。北九州市とHYBE JAPANおよび&TEAMが所属するYX LABELSの3社が協力し、ファンと地域が一体となって楽しめる体験型コンテンツが展開される予定だ。
■小倉駅『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』 ナイト・ジャック」
日時：6月10〜20日 各日午後7時半〜午後11時
場所： 北九州市総合観光案内所（小倉駅3階）
内容：小倉駅観光案内所の営業終了後、壁1面を大型ビジョンにして＆TEAMの公式MVなどが放映される。
■ファン参加型コンテンツ「想いの結晶ボード」
日時： 6月13、14日午前10時〜午後5時
場所： KOKURA DANCE STATION (JR小倉駅新幹線口1階)
内容： 特大のツアーロゴがデザインされたボードに、シールを貼り付けていくことで1つのアートを完成させる参加型コンテンツ。参加者には限定オリジナルポストカードがプレゼントされる。※無くなり次第終了
■小倉駅スペシャルリンクビジョン
日時： 6月13〜20日 各日 午後7時半〜午後11時
場所： 北九州市総合観光案内所（小倉駅3階）
内容：「『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』 ナイト・ジャック」で放映する映像に、参加者全員で完成させた「想いの結晶ボード」を織り交ぜた特別映像を公演日以降に投影。完成したボードは公演後1週間、観光案内所内に展示される。
【写真】破壊力！小倉駅外壁1面に放映される＆TEAM
北九州市は今年4月、人々の情熱を都市の活力へと転換する新組織「○○推し課」を発足。第1弾ではJリーグ・ギラヴァンツ北九州のホームゲームにおいて、アウェーサポーターを歓迎する「おもてなしキャンペーン」を実施した。この背景のもとで、＆TEAMを“ファーストアーティスト”として選出した。北九州市とHYBE JAPANおよび&TEAMが所属するYX LABELSの3社が協力し、ファンと地域が一体となって楽しめる体験型コンテンツが展開される予定だ。
日時：6月10〜20日 各日午後7時半〜午後11時
場所： 北九州市総合観光案内所（小倉駅3階）
内容：小倉駅観光案内所の営業終了後、壁1面を大型ビジョンにして＆TEAMの公式MVなどが放映される。
■ファン参加型コンテンツ「想いの結晶ボード」
日時： 6月13、14日午前10時〜午後5時
場所： KOKURA DANCE STATION (JR小倉駅新幹線口1階)
内容： 特大のツアーロゴがデザインされたボードに、シールを貼り付けていくことで1つのアートを完成させる参加型コンテンツ。参加者には限定オリジナルポストカードがプレゼントされる。※無くなり次第終了
■小倉駅スペシャルリンクビジョン
日時： 6月13〜20日 各日 午後7時半〜午後11時
場所： 北九州市総合観光案内所（小倉駅3階）
内容：「『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』 ナイト・ジャック」で放映する映像に、参加者全員で完成させた「想いの結晶ボード」を織り交ぜた特別映像を公演日以降に投影。完成したボードは公演後1週間、観光案内所内に展示される。