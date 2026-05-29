【付録】DEAN ＆ DELUCA「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてくる！ 予約必須の『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』は6月26日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（宝島社）の「ハンドル付きステンレスボトル」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（税込1980円）。付録として、「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。
保温・保冷に優れた真空二重構造を採用したステンレスマグボトルが付録に登場。マットなボディとDEAN＆DELUCAのロゴが映える、高見え＆洒落見えするデザインに仕上がっています。耐冷マイナス5度、耐熱100度に対応しており、冷たい飲み物も温かい飲み物もしっかりキープ。普段使いはもちろん、お出かけ先でも気分が上がる一品です。
持ち運びに便利なハンドル付きで、カバンに入れても取り出しやすいのがうれしいポイント。通勤やちょっとしたお出かけはもちろん、アウトドアシーンでも大活躍してくれます。サイズは約高さ19.8×直径7.4cmで、容量は400mL（満水時）。氷や飲み物を入れやすい広口設計だから、毎日のドリンクタイムがより快適に楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』の「ハンドル付きステンレスボトル」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（税込1980円）。付録として、「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。
DEAN＆DELUCAロゴで洒落見え！真空二重構造の本格仕様
保温・保冷に優れた真空二重構造を採用したステンレスマグボトルが付録に登場。マットなボディとDEAN＆DELUCAのロゴが映える、高見え＆洒落見えするデザインに仕上がっています。耐冷マイナス5度、耐熱100度に対応しており、冷たい飲み物も温かい飲み物もしっかりキープ。普段使いはもちろん、お出かけ先でも気分が上がる一品です。
持ち運びに便利なハンドル付き＆広口で氷もラクラク
持ち運びに便利なハンドル付きで、カバンに入れても取り出しやすいのがうれしいポイント。通勤やちょっとしたお出かけはもちろん、アウトドアシーンでも大活躍してくれます。サイズは約高さ19.8×直径7.4cmで、容量は400mL（満水時）。氷や飲み物を入れやすい広口設計だから、毎日のドリンクタイムがより快適に楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)